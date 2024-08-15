NVIDIA анонсировала новый графический процессор RTX 2000E Ada, ориентированный на рабочие станции. Он оснащен 16 ГБ памяти GDDR6 с ECC и предлагает высокую производительность при низком энергопотреблении.

NVIDIA вновь удивила рынок, представив новый графический процессор RTX 2000E Ada, специально разработанный для рабочих станций. Этот компактный однослотовый GPU сочетает в себе мощность и эффективность, предлагая 16 ГБ памяти GDDR6 с поддержкой ECC, что делает его идеальным выбором для профессионалов, работающих с критически важными данными.

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Новый RTX 2000E Ada отличается от своих предшественников как дизайном, так и функционалом. Он имеет однослотовую конструкцию, что позволяет устанавливать его в ограниченные пространства, сохраняя при этом высокую производительность. Память GDDR6 с поддержкой ECC (коррекция ошибок) обеспечивает надежность, необходимую в профессиональной среде, где даже небольшие ошибки могут привести к серьезным последствиям. Эта технология позволяет обнаруживать и исправлять однобитовые ошибки в реальном времени, что особенно важно для работы с большими объемами данных.

Внутри RTX 2000E Ada расположены 22 ядра RT, 88 ядер Tensor и 2816 ядер CUDA, что обеспечивает отличные вычислительные возможности. Графический процессор имеет 128-битную шину памяти с пропускной способностью 224 ГБ/с, что позволяет эффективно обрабатывать графику и данные. Максимальное энергопотребление этого устройства составляет всего 50 Вт, что на 20 Вт меньше, чем у версии без ECC. Это делает его более энергоэффективным решением без необходимости в дополнительном внешнем питании.

Хотя новый графический процессор обладает схожей вычислительной производительностью с моделью RTX 2000 Ada, он немного уступает в скорости из-за более низкого TDP и тактовых частот. Тем не менее, его вычислительная мощность достигает 8,9 TFLOP в одинарной точности, что делает его подходящим для большинства задач, связанных с обработкой графики и видео. Кроме того, производительность RT-ядра составляет 20,5 терафлопс, а производительность Tensor AI достигает 71 терафлопс.

Новая видеокарта также поддерживает современные кодировщики, такие как DLSS 3 и AV1, что делает ее идеальным выбором для профессионалов, работающих в сфере стриминга и вещания. Четыре порта miniDisplayPort 1.4a обеспечивают возможность подключения нескольких дисплеев, что значительно расширяет функциональные возможности рабочего места.

Выход RTX 2000E Ada подчеркивает стремление NVIDIA к созданию мощных и при этом компактных решений для профессионалов.