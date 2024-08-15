На предстоящем Gamescom ожидается анонс новой крупной игры от Microsoft для PlayStation 5. Это решение продолжает многоплатформенную стратегию компании и вызывает интерес среди геймеров.

На следующей неделе на Gamescom ожидается важное событие для поклонников видеоигр: Microsoft, похоже, готовит анонс крупной игры для PlayStation 5. Эта новость стала темой обсуждения после того, как ранее в этом году компания объявила о переносе нескольких своих игр на платформу Sony, что вызвало смешанные реакции среди фанатов Xbox.

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В этом году Microsoft сделала шаг в сторону многоплатформенности, перенеся на PlayStation 5 такие игры, как Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded. Этот переход стал неожиданным для некоторых поклонников Xbox, которые задаются вопросом, зачем компании, конкурирующей с PlayStation, выпускать свои игры на сторонней платформе. Однако, по словам Фила Спенсера, главы Microsoft Gaming, это только начало, и в будущем мы можем увидеть еще больше игр от Xbox на PlayStation.

Недавние отчеты показывают, что игры Xbox занимают высокие позиции в рейтингах продаж на PlayStation Store, что подчеркивает успешность этой стратегии. В условиях снижения доходов от аппаратного обеспечения, Microsoft ищет новые способы увеличить свои доходы, и многоплатформенный подход может стать одним из решений.

Согласно информации от инсайдеров, в том числе Shinobi602, на Gamescom будет анонсирована как минимум одна новая крупная игра для PlayStation 5. Ожидается, что она выйдет в праздничный сезон, присоединившись к таким хитовым релизам, как Call of Duty Black Ops 6. Среди наиболее вероятных кандидатов на этот анонс называются Forza Horizon 5 и Starfield.

Forza Horizon 5, известная своей популярностью среди игроков на ПК и Xbox, может стать интересным дополнением для владельцев PlayStation 5. Эта игра предлагает захватывающий многопользовательский опыт и открытый мир, что делает её привлекательной для широкой аудитории. Более того, недавние намеки от инсайдеров на мексиканские локации игры добавляют интриги к возможному анонсу.

С другой стороны, Starfield, новая RPG от разработчиков Skyrim и Fallout 4, также может привлечь внимание геймеров. Эта игра обещает богатый мир и глубокий сюжет, что делает её идеальным кандидатом для расширения аудитории на PlayStation 5.

Тем не менее, некоторые источники утверждают, что это может быть не Forza, а другая значимая игра. В частности, обсуждается возможность выхода Indiana Jones and the Great Circle от Bethesda на PlayStation 5. Это подчеркивает, что Microsoft продолжает активно развивать свои франшизы и искать новые пути для их распространения.

Хотя Microsoft уже заявила о своих намерениях продолжать выпускать игры на платформу PlayStation, анонс крупной игры на PS5 станет значимым событием для индустрии. Это решение может изменить восприятие компании среди геймеров и укрепить её позиции на рынке, где конкуренция становится все более жесткой. В ближайшие дни мы узнаем, какие именно игры Microsoft готовит для своих поклонников, и это может стать началом новой эры для Xbox и PlayStation.