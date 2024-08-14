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Realme представила свою новую технологию зарядки SuperSonic Charge мощностью 320 Вт
Realme представила зарядку мощностью 320 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор смартфона всего за 4,5 минуты. Эта инновация делает Realme лидером в области быстрой зарядки, опережая конкурентов.

На недавнем мероприятии Realme представила свою новую технологию зарядки под названием SuperSonic Charge, которая обладает мощностью 320 Вт. Эта технология позволяет заряжать аккумулятор смартфона до 100% всего за 4 минуты и 30 секунд, что делает ее самой быстрой в мире.

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Технология SuperSonic Charge заряжает аккумулятор до 26% всего за одну минуту и на 50% менее чем за две минуты. Это значительно быстрее, чем предыдущие разработки, такие как зарядка Redmi мощностью 300 Вт, которая требует 4 минуты и 55 секунд для полной зарядки аккумулятора емкостью 4000 мАч. Realme же предлагает решение для аккумуляторов емкостью 4400 мАч, что делает её технологию ещё более привлекательной для пользователей.

Адаптер питания, который сопровождает эту технологию, получил название «Pocket Cannon». Он имеет плотность мощности 3,3 Вт/см³ и по размеру сопоставим с зарядным устройством Realme мощностью 240 Вт. Поддержка основных протоколов зарядки, таких как UFCS (до 320 Вт), PD и SuperVOOC, делает его универсальным решением для различных устройств. Кроме того, адаптер оснащён двумя портами USB-C, что позволяет одновременно заряжать смартфоны Realme с мощностью 150 Вт и совместимые ноутбуки на 65 Вт.

На мероприятии также был представлен трансформатор напряжения «AirGap». Эта новинка обеспечивает бесконтактное электромагнитное преобразование для смартфонов, гарантируя, что высокое напряжение остается изолированным от аккумулятора. Это особенно важно в случае неисправностей, таких как разрывы цепи, что повышает безопасность процесса зарядки. Трансформатор меньше кончика пальца и снижает напряжение до 20 В, что защищает аккумулятор от повреждений. Он также обеспечивает высокую эффективность преобразования и управления температурой, позволяя SuperSonic Charge достигать энергоэффективности около 98%.

В дополнение к технологии зарядки Realme анонсировала складную батарею емкостью 4420 мАч. Эта батарея состоит из четырёх ячеек, каждая из которых имеет толщину менее 3 мм, что обеспечивает 10%-е увеличение емкости по сравнению с традиционными конструкциями. Это вызывает вопросы о том, планирует ли Realme выпустить складное устройство в ближайшем будущем.

#смартфоны #технологии #realme #зарядка
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