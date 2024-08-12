Компания Western Digital объявила о запуске первой в мире карты памяти SD объемом 8 ТБ и внешнего SSD на 16 ТБ. Эти новинки обещают расширить возможности хранения данных для пользователей.

С каждым годом объемы данных, которые мы создаем и храним, растут с неимоверной скоростью. В ответ на этот вызов, компании продолжают разрабатывать решения для хранения информации. На конференции Future of Memory and Storage 2024, Western Digital представила свои самые амбициозные продукты, которые могут изменить подход к управлению данными: карту памяти SD на 8 ТБ и внешний SSD на 16 ТБ.

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Western Digital анонсировала уникальные устройства, которые обещают стать настоящими помощниками для пользователей, требующих больших объемов памяти. Новая карта памяти SanDisk SDUC UHS-I на 8 ТБ поддерживает стандарт Secure Digital Ultra Capacity, что позволяет ей достигать скорости передачи данных до 100 Мбит/с. Это делает ее идеальным решением для таких устройств, как камеры и видеорегистраторы, где требуется высокая скорость и объем.

Кроме того, компания также представила внешний твердотельный накопитель SanDisk Desk Drive объемом 16 ТБ. Это устройство станет отличным выбором для профессионалов, работающих с большими объемами данных, таких как фотографы и видеооператоры. С учетом того, что текущая линейка включает карту памяти на 1 ТБ, стоимость которой составляет около $139 (12230 руб.), можно ожидать, что новые устройства будут предлагаться в премиальной ценовой категории.

На данный момент нет информации о сроках выхода новинок на рынок, однако уже сейчас понятно, что такие устройства будут востребованы. Потребители смогут оценить преимущества огромного объема памяти, который позволит им хранить больше фотографий, видео и других данных без необходимости частой замены карт или накопителей.

Хотя производительность и надежность новых моделей еще предстоит проверить, если они действительно смогут обеспечить заявленные характеристики, это станет настоящим прорывом в области хранения данных. Пользователи могут рассчитывать на 8-кратное увеличение объема по сравнению с существующими решениями и на высокую скорость передачи данных, что будет особенно важно для тех, кто работает с качественным контентом.