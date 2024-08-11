Российские конструкторы разработали новую ракету, предназначенную для борьбы с западными истребителями, такими как F-16. Заместитель командира гвардейского авиаполка сообщил о ее повышенной точности и способности поражать маневрирующие цели.

В условиях нарастающей военной напряженности и активного применения западной авиации, российские конструкторы создали новую ракету, специально разработанную для противодействия истребителям, таким как F-16. Эта новинка, название которой пока не раскрыто.

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Заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил России сообщил, что усовершенствованная ракета обладает рядом уникальных характеристик, которые делают ее особенно эффективной против современных западных истребителей. По его словам, новая ракета не только повышает точность поражения целей, но и демонстрирует улучшенные способности в отношении маневрирующих объектов. Это означает, что она способна успешно перехватывать и уничтожать быстро движущиеся и изменяющие траекторию цели, что является критически важным в современных воздушных боях.

Летчик отметил, что в условиях появления новых истребителей противника, таких как F-16, Россия готова ответить соответствующими средствами. Он подчеркнул, что работа над новыми технологиями продолжается, и российская промышленность активно занимается разработкой более совершенных систем вооружения.

Военный добавил, что усовершенствованная ракета уже готова к использованию в зоне проведения специальной операции, что свидетельствует о высокой степени готовности российских вооруженных сил к реагированию на потенциальные угрозы.

Кроме того, замкомандира подчеркнул, что российские конструкторы не останавливаются на достигнутом. Они продолжают работать над новыми проектами. Это важно не только для повышения боеспособности, но и для обеспечения безопасности страны в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Посмотреть видеоинтервью с заместителем командира гвардейского истребительного авиаполка ВКС РФ вы можете здесь.