Intel в 2017 году отказалась от инвестиций в OpenAI, что могло изменить ее будущее в сфере ИИ. Теперь, когда стоимость OpenAI оценивается в 80 миллиардов долларов, этот шаг кажется особенно неудачным.

В мире технологий каждое решение может оказать серьезное влияние на будущее компаний. Недавний отчет Reuters подчеркивает, как Intel, одна из ведущих технологических корпораций, упустила возможность инвестировать в OpenAI, стартап, который стал пионером в области генеративного искусственного интеллекта. Отказ от этой сделки семь лет тому назад может стать одним из самых обсуждаемых шагов в истории компании.

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В 2017 году Intel находилась на пороге значительного шага — обсуждалась возможность приобретения 15% акций OpenAI. Переговоры длились несколько месяцев, и на тот момент генеральный директор Intel Боб Свон не увидел в генеративном ИИ значительного потенциала для рынка в ближайшем будущем. Он считал, что инвестиции не окупятся, и в итоге компания решила отказаться от вложений в стартап, который позже стал одним из лидеров в области ИИ.

По оценкам, стоимость OpenAI на сегодняшний день составляет около 80 миллиардов долларов. Если бы Intel сделала этот шаг, она могла бы занять значительное место на рынке ИИ. Более того, часть обсуждаемой сделки включала в себя производство оборудования Intel для OpenAI по себестоимости в обмен на дополнительную долю в 15%. Это означало бы, что потенциальная доля Intel в OpenAI могла достигнуть 30%. В этом контексте решение об отказе от инвестиций выглядит еще более неудачным.

Интересно, что в то время, когда Intel отказывалась от сделки, Microsoft уже начала проявлять интерес к OpenAI. В 2019 году компания вложила в стартап 1 миллиард долларов. Если бы Intel осуществила свои планы, Microsoft могла бы оказаться в менее выгодной позиции на рынке ИИ.

Команда Intel, занимающаяся центрами обработки данных, также выступила против сделки, так как не хотела создавать продукты для OpenAI по себестоимости. Это нежелание говорить о глубинных проблемах внутри компании, которые могли помешать ей адаптироваться к быстро меняющемуся технологическому ландшафту.

Отказ Intel от инвестиций в OpenAI стал частью более широкой картины, где компания медленно теряла свои позиции на рынке высокопроизводительных вычислений. В последние годы Intel сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других производителей чипов, таких как AMD и NVIDIA, которые активно развивают свои решения в области искусственного интеллекта.