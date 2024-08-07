Иранские официальные лица заявили, что Россия якобы начала поставлять Тегерану современные системы ПВО и радиолокационные комплексы. Есть вероятность, что речь идет о зенитно-ракетной системе С-400, что может повлиять на ситуацию в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, и последние новости о поставках военной техники из России в Иран только подогревают интерес к этому региону. Иранские официальные лица заявили, что Тегеран запросил у Москвы передовые системы противовоздушной обороны, и, вероятно, что этот запрос был удовлетворен. Это событие может оказать значительное влияние на стратегическую обстановку в регионе, особенно в свете недавних конфликтов и растущей угрозы.

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По данным The New York Times, иранские источники подтвердили информацию о том, что Россия начала поставлять Ирану системы ПВО и радиолокационные комплексы. Эти поставки, если таковые действительно начались, стали возможны после официального запроса Тегерана к Кремлю. Среди поставляемого оборудования, вероятно, находится зенитно-ракетная система С-400, разработанная концерном «Алмаз-Антей». Однако стоит отметить, что информация о конкретных поставках и характеристиках оборудования пока не подтверждена независимыми источниками.

Иран уже использует системы ПВО С-300, которые были поставлены ранее, но новая С-400 обладает более современными характеристиками. Система С-400, в отличие от своего предшественника, имеет значительно большую дальность действия — до 400 километров, что позволяет ей эффективно защищать более обширные территории. Это делает ее более мощным инструментом в арсенале иранских вооруженных сил.

Одним из ключевых отличий между С-300 и С-400 является разнообразие ракет, используемых в этих системах. С-300 в основном применяет ракеты серий 5В55 и 48Н6, которые хорошо справляются с различными воздушными угрозами. В то время как С-400 использует более широкий спектр ракет, включая 48Н6, 9М96 и дальнобойные 40Н6. Это разнообразие позволяет С-400 одновременно поражать несколько целей на различных расстояниях.

Технологии обнаружения и отслеживания в системе С-400 также значительно улучшены по сравнению с С-300. Радарные системы С-400 способны выявлять и отслеживать объекты на больших расстояниях с высокой точностью, что повышает общую эффективность системы. Это позволяет быстрее реагировать на потенциальные угрозы, что критично в условиях современного конфликта.

Кроме того, С-400 отличается большей мобильностью и гибкостью в развертывании. Эта система может быть быстро установлена и перемещена, что делает ее более подходящей для различных боевых сценариев. В современных войнах, где ситуация может меняться очень быстро, такая мобильность становится важным преимуществом.