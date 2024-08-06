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Новый иранский дрон Shahed-238 сможет перехватывать американские беспилотники MQ-9 Reaper
Иран представил новый беспилотник Shahed-238, который способен перехватывать американские дроны MQ-9 Reaper. Эта новинка, обладающая улучшенными характеристиками, вызывает серьезные опасения в военных кругах.

Современные военные технологии продолжают развиваться, и страны, обладающие собственными программами беспилотников, стремятся создать аппараты, способные конкурировать с зарубежными аналогами. Иран не стал исключением и представил новый беспилотник Shahed-238, который, как сообщается, может угрожать американским дронам MQ-9 Reaper. Этот дрон имеет ряд уникальных характеристик, которые делают его заметным игроком на поле боя.

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Shahed-238 представляет собой улучшенную версию своего предшественника, известного как Shahed-136 или "Герань". Хотя новый дрон сохраняет схожие размеры и компоновку, он получил значительные технические обновления. Вместо поршневого двигателя, который использовался в предыдущей модели, Shahed-238 оснащен небольшим турбореактивным двигателем, работающим на топливе Jet-A. Это изменение позволило увеличить максимальную взлетную массу дрона с 250 до 380 килограммов, что открывает новые возможности для его использования.

Длина нового беспилотника составляет 3,5 метра, а размах крыла — 3 метра. Эти размеры делают его достаточно компактным для маневрирования, но при этом дрон способен развивать максимальную скорость до 600 километров в час. В режиме пикирования на цель скорость может превышать 700 километров в час, что делает его опасным противником для любых целей. Потолок полета Shahed-238 достигает 9,1 километра, а запас топлива позволяет ему находиться в воздухе до двух часов.

Интересно, что у Shahed-238 существует три модификации, одна из которых оборудована инерциальной навигационной системой и спутниковым наведением. Эта версия также имеет инфракрасную головку самонаведения, что значительно увеличивает точность атак. Для приема сигналов спутниковой навигации используются компоненты канадского производства, что подчеркивает международный аспект разработки и использования технологий.

Дрон способен атаковать как наземные, так и воздушные цели, что делает его универсальным инструментом в арсенале иранских вооруженных сил. Возможность перехвата американских дронов MQ-9 Reaper становится особенно актуальной в свете последних конфликтов и напряженности в самых различных регионах. Shahed-238 может использоваться не только для атак, но и для выполнения задач по разведке и наблюдению.

#иран #беспилотники #mq-9 reaper #shahed-238
Источник: t.me
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