С увеличением продаж китайских автомобилей в России автосервисы сталкиваются с новыми вызовами. Для обслуживания таких машин потребуется кардинально изменить подход к замене деталей.

Китайские автомобили уверенно завоевывают российский рынок, и их доля среди новых продаж превышает 60%. Это создает новые реалии для автосервисов, которым придется адаптироваться к особенностям обслуживания машин из Поднебесной.

реклама

Согласно информации от аналитиков, китайские автомобили сейчас составляют более половины всех новых продаж в России, что ставит перед автосервисами ряд новых задач. Как объясняет Александр Груздев, глава Gruzdev-Analyze, "обслуживать машины из Поднебесной автосервисам придется 'по-китайски'". Это означает, что вместо замены отдельных деталей, автосервисы будут вынуждены менять целые узлы.

Такое положение дел связано с тем, что китайские производители часто меняют компоненты своих автомобилей, и определить, какая деталь подходит к конкретной модели, становится все сложнее. Груздев подчеркивает, что постоянные модификации усложняют процесс диагностики и ремонта.

Поддерживает эту точку зрения и Александр Гараньков, директор по развитию сети автосервисов Fit Service. Он отмечает, что для качественного обслуживания современных китайских автомобилей требуется доступ к актуальным каталогам запчастей и мануалам. Это потребует от автосервисов значительных усилий по обновлению своих баз данных и налаживанию поставок.