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Hisense 98S57: огромный телевизор для геймеров с AI-технологиями
Компания Hisense представила новый 98-дюймовый телевизор 98S57, ориентированный на геймеров и любителей качественного контента. С уникальной частотой обновления 264 Гц и поддержкой 4K он обещает стать настоящим центром развлечений.

Современные технологии продолжают удивлять пользователей, и компания Hisense не отстает от трендов. Недавно она анонсировала запуск нового телевизора 98S57, который обещает стать идеальным выбором для геймеров и поклонников домашних кинотеатров.

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Телевизор Hisense 98S57 выделяется на фоне конкурентов благодаря своим внушительным характеристикам. Он оснащен 98-дюймовой мягкой антибликовой панелью, что делает его идеальным для просмотра в любых условиях освещения. Одной из ключевых особенностей является высокая частота обновления в 264 Гц, что значительно улучшает плавность изображения, особенно при просмотре динамичных сцен, таких как спортивные события или видеоигры.

Разрешение 4K в сочетании с поддержкой HDR-контента обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Телевизор способен отображать 1,07 миллиарда цветов, что позволяет достичь невероятной детализации и реалистичности изображения. Кроме того, 95%-ный цветовой охват DCI-P3 гарантирует, что зрители смогут наслаждаться всеми оттенками и нюансами изображения.

Технология распознавания сцен на основе искусственного интеллекта — еще одна важная особенность модели 98S57. Она позволяет автоматически настраивать параметры изображения и звука в зависимости от типа контента. Это значит, что независимо от того, смотрите ли вы фильм, спортивное событие или анимацию, телевизор будет оптимально подстраиваться под ваши потребности.

Звук также не отстает от изображения. 98S57 оснащен 2.1-канальной звуковой системой с сабвуфером и продвинутым движком Hi-Sound Pro, обеспечивающим объемный и качественный звук. Это создает эффект полного погружения в происходящее на экране, что особенно важно для геймеров и любителей кино.

Дополнительно, телевизор предлагает пользователям возможность взаимодействовать с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта. Этот помощник может выполнять различные команды, включая поиск контента, регулировку громкости и воспроизведение фильмов. Также он поддерживает индивидуальные настройки для изображений и тембров, что позволяет пользователям адаптировать звучание под свои предпочтения.

С точки зрения производительности, 98S57 оборудован четырехъядерным процессором A73, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает достаточное пространство для установки приложений и хранения мультимедийного контента. Поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 6 гарантирует быструю и стабильную связь для потокового видео и онлайн-игр.

Пульт дистанционного управления также продуман до мелочей: он оснащен тремя настраиваемыми кнопками, которые позволяют быстро получать доступ к наиболее часто используемым функциям. Это делает взаимодействие с телевизором еще более удобным и интуитивным.

На данный момент Hisense 98S57 доступен для предварительного заказа по цене 9999 юаней, что составляет примерно 1433 доллара США или 118300 руб. Благодаря своим большим размерам, высоким техническим характеристикам и интеллектуальным функциям, этот телевизор нацелен на тех, кто ищет идеальное решение для домашнего развлечения.

#телевизор #4k #геймеры #hisense #98s57
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