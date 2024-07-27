Apple впервые за многие годы не попала в пятерку лидеров на этом ключевом рынке. Конкуренция со стороны местных брендов, таких как Huawei и Vivo, а также отсутствие инноваций стали основными факторами этого падения.

Китайский рынок смартфонов продолжает оставаться одним из самых конкурентных в мире, и последние данные подтверждают, что Apple сталкивается с серьезными трудностями. В результате недавнего отчета исследовательской компании стало известно, что Apple опустилась на шестое место среди производителей смартфонов в Китае, уступив позиции таким гигантам, как Huawei, Vivo и Oppo. Это событие стало знаковым, поскольку компания впервые за многие годы не попала в пятерку лидеров на этом ключевом рынке.

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Согласно отчету Canalys, доля Apple на китайском рынке упала с 16% до 14%, что стало результатом значительного снижения поставок iPhone — на 6,7% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на активные усилия компании по привлечению покупателей через акции и скидки, эти меры не принесли ожидаемого результата. Apple сталкивается с растущей конкуренцией со стороны местных брендов, которые предлагают высококачественные устройства по более доступным ценам.

На фоне этого падения Huawei, которая в последние годы значительно улучшила свои позиции, продолжает набирать популярность благодаря своим процессорам на базе Kirin. Эти чипы становятся все более конкурентоспособными по сравнению с процессорами Apple серии A. В результате, Huawei заняла четвертое место по количеству поставленных устройств, отстав от Vivo и Oppo, которые оказались на первом и втором местах соответственно. Vivo поставила 13,1 миллиона смартфонов, что обеспечило ей 19% доли рынка, в то время как Oppo реализовала 11,3 миллиона устройств.

Honor, еще один известный китайский бренд, занял третье место с 10,7 миллиона поставленных устройств. Huawei, с 10,6 миллиона смартфонов, уверенно закрепилась на четвертой позиции. Xiaomi, с результатом в 10 миллионов, завершила пятерку лидеров. В то же время Apple смогла реализовать лишь 9,7 миллиона iPhone, что не позволило ей войти в первую пятерку производителей.

В условиях жесткой конкуренции со стороны Android-смартфонов, Apple испытывает значительное давление. Несмотря на попытки привлечь покупателей через скидки и специальные предложения, компания не смогла удержать свои позиции. Эксперты отмечают, что без этих акций показатели Apple могли бы оказаться еще хуже, что подчеркивает сложную ситуацию на китайском рынке.

Китай является одним из ключевых рынков для Apple, и снижение позиций в этом регионе может негативно сказаться на общем финансовом состоянии компании. В отличие от североамериканского рынка, где Apple занимает доминирующие позиции, конкуренция в Китае значительно жестче. С увеличением числа местных компаний, таких как Huawei и Vivo, Apple будет все труднее вернуться в первую пятерку.

Кроме того, компания планирует внедрить функции искусственного интеллекта, которые могут изменить ситуацию. Однако на начальном этапе эти функции будут доступны только на английском языке, что ограничит их востребованность в Китае до тех пор, пока Apple не адаптирует их для местного рынка.