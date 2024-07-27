Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Apple теряет позиции в Китае, откатившись на шестое место на фоне конкуренции с Huawei и Vivo
Apple впервые за многие годы не попала в пятерку лидеров на этом ключевом рынке. Конкуренция со стороны местных брендов, таких как Huawei и Vivo, а также отсутствие инноваций стали основными факторами этого падения.

Китайский рынок смартфонов продолжает оставаться одним из самых конкурентных в мире, и последние данные подтверждают, что Apple сталкивается с серьезными трудностями. В результате недавнего отчета исследовательской компании стало известно, что Apple опустилась на шестое место среди производителей смартфонов в Китае, уступив позиции таким гигантам, как Huawei, Vivo и Oppo. Это событие стало знаковым, поскольку компания впервые за многие годы не попала в пятерку лидеров на этом ключевом рынке.

реклама

Согласно отчету Canalys, доля Apple на китайском рынке упала с 16% до 14%, что стало результатом значительного снижения поставок iPhone — на 6,7% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на активные усилия компании по привлечению покупателей через акции и скидки, эти меры не принесли ожидаемого результата. Apple сталкивается с растущей конкуренцией со стороны местных брендов, которые предлагают высококачественные устройства по более доступным ценам.

На фоне этого падения Huawei, которая в последние годы значительно улучшила свои позиции, продолжает набирать популярность благодаря своим процессорам на базе Kirin. Эти чипы становятся все более конкурентоспособными по сравнению с процессорами Apple серии A. В результате, Huawei заняла четвертое место по количеству поставленных устройств, отстав от Vivo и Oppo, которые оказались на первом и втором местах соответственно. Vivo поставила 13,1 миллиона смартфонов, что обеспечило ей 19% доли рынка, в то время как Oppo реализовала 11,3 миллиона устройств.

Honor, еще один известный китайский бренд, занял третье место с 10,7 миллиона поставленных устройств. Huawei, с 10,6 миллиона смартфонов, уверенно закрепилась на четвертой позиции. Xiaomi, с результатом в 10 миллионов, завершила пятерку лидеров. В то же время Apple смогла реализовать лишь 9,7 миллиона iPhone, что не позволило ей войти в первую пятерку производителей.

В условиях жесткой конкуренции со стороны Android-смартфонов, Apple испытывает значительное давление. Несмотря на попытки привлечь покупателей через скидки и специальные предложения, компания не смогла удержать свои позиции. Эксперты отмечают, что без этих акций показатели Apple могли бы оказаться еще хуже, что подчеркивает сложную ситуацию на китайском рынке.

Китай является одним из ключевых рынков для Apple, и снижение позиций в этом регионе может негативно сказаться на общем финансовом состоянии компании. В отличие от североамериканского рынка, где Apple занимает доминирующие позиции, конкуренция в Китае значительно жестче. С увеличением числа местных компаний, таких как Huawei и Vivo, Apple будет все труднее вернуться в первую пятерку.

Кроме того, компания планирует внедрить функции искусственного интеллекта, которые могут изменить ситуацию. Однако на начальном этапе эти функции будут доступны только на английском языке, что ограничит их востребованность в Китае до тех пор, пока Apple не адаптирует их для местного рынка.

#смартфоны #apple #китай #huawei #vivo
+
Написать комментарий (0)
Honda закроет два своих завода по производству бензиновых автомобилей в Китае
Jetour представила на российский рынок новую модель - кроссовер X50
Windows 11 получит доступ к Android-устройствам через Проводник
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
1
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
9
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
Сервис Apple Maps наконец-то стал доступен в веб-версии, но с ограничениями
+
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
Китайская нейросеть Kling для генерации видео стала доступна по всему миру
1
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые напрямую сфотографировал гигантскую холодную экзопланету
+
Российское бюро "МиС" начало серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35
+
Химик объяснил, как делают кофе без кофеина и какой у него настоящий химический состав
+
Компания Anker разрабатывает устройство для чтения карт памяти для IPhone
+
Состоялся релиз дистрибутива Linux Mint 22 Wilma: повышенная безопасность, новая версия рабочего стола и многое другое
+
Аппараты Samsung 29 июля начнут получать крупное обновление
+
Лазерная система борьбы с дронами Helma-P будет развернута на Олимпийских играх во Франции
3
Смартфон Xiaomi 14T Pro прошёл тестирование на Geekbench с чипсетом Dimensity 9300 Plus
+
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
8
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
36
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
26
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
Windows XP в 2024 году - Часть 3
4
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
19
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Сергей Ащев
18:49
До сих пор не могу пройти Max Payne, Герои 3 только начал, Мир танков тоже не могу никак пройти. А тут ещё какой-то Ведьмак.
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
VAKT
18:42
Ещё один .... Ну расскажи, чем хуже один 1ТБ, супротив двух но на 250 + 500 ? Очень жду выискивания 0,001 fps с лупой А заодно расскажи, как ты собираешься на 500 ГБ ставить две каких-нибудь тяжёлых и...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
lighteon
18:39
Как у того русского из анекдота с двумя металлическими шарики, который за 5 минут один сломал, а второй - потерял... В голове план по написанию материала, тесты и все это набегами то перед второй рабо...
Windows XP в 2024 году - Часть 3
VAKT
18:39
хо-хо-хо, вот и до 65 ваттных докатилась деградация
Настольные 65-ваттные процессоры Intel Core 13/14 тоже могут быть подвержены проблемам
SlyBiBi
18:24
Реклама, мля, реклама, мля, реклама...
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
SlyBiBi
18:23
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Hivi77
18:23
Интел всегда лажал, но история учит лишь тому, что история ничему не учит. Кто помнит про ошибки в FPU их процов?
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Hivi77
18:20
Кто там говорил, что потребители AMD - бетатестеры? И в довесок: для интела далеко не впервой кидать потребителей. Началось ещë с самого первопня под Socket 4, горели в дым, у кого через пол часа, у к...
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Легенда
18:19
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
От LoL до KeK один шаг
18:17
14900кс - спасибо лохи за бэта тест)))
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем