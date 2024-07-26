У берегов Турции был обнаружен модифицированный гидроцикл, начиненный взрывчатыми веществами. Этот беспилотный аппарат представляет собой часть растущей армады украинских катеров-камикадзе, используемых в Черном море.

The War Zone сообщило, что недавняя находка у берегов Турции привлекла внимание военных аналитиков и экспертов в области беспилотных технологий. В районе Чаталджа, близ Стамбула, был обнаружен дрон-гидроцикл, который, по всей видимости, является частью украинской стратегии по использованию беспилотных катеров-камикадзе для ведения боевых действий в Черном море.

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Гидроцикл, найденный у берегов Турции, представляет собой серьезно модифицированную версию популярного коммерческого водного транспорта Yamaha WaveRunner. Он был оснащен электрооптической сенсорной системой и спутниковыми антеннами, что позволяет ему эффективно выполнять задачи разведки и наведения. На корпусе также заметны элементы, укрепляющие плавучесть, включая надувную систему крыльев. По информации местных СМИ, дрон несет две боеголовки и украшен наклейкой с изображением Трансформеров. Посмотреть видео с дрейфующим гидроциклом можно, перейдя в соцсеть Х.

Специалисты предполагают, что данный дрон мог находиться в море достаточно долго, прежде чем его обнаружили. Это подтверждается состоянием корпуса, на котором видны следы износа и облупившаяся краска. Турецкая жандармерия уже начала осмотр данного судна, чтобы выяснить его происхождение и потенциальные угрозы.

Если подтвердится, что это действительно украинский дрон, он станет одним из наиболее совершенных образцов своего класса. The War Zone пишет, что использование гидроциклов в качестве беспилотных катеров-камикадзе не является новшеством для Украины. В июле 2023 года аналогичные устройства были замечены во время атак на российские военно-морские базы в Севастополе и на Керченском мосту.

В последнее время, как утверждает The War Zone, наблюдается тенденция к более широкому использованию готовых гидроциклов, с минимальными изменениями, но с акцентом на системы наведения и боеголовки. Например, в новом образце, найденном у берегов Турции, сохраняются оригинальные рули, хотя сиденье было удалено, что позволяет использовать его как дрон-камикадзе.

Рост интереса к подобным технологиям наблюдается не только на Украине, заверяют американские СМИ, но и за рубежом, включая и Соединенные Штаты, где также разрабатываются аналогичные беспилотные платформы.