Motorola анонсировала запуск своего нового телефона Moto Edge 50, который станет самым тонким в мире устройством военного назначения. Официальная презентация пройдет в Индии 1 августа.

С каждым годом производители смартфонов стремятся создавать более тонкие и легкие устройства, но Motorola решила сделать шаг дальше. С анонсом нового Moto Edge 50 компания не только представила самый тонкий в мире телефон военного назначения, но и акцентировала внимание на его прочности и инновационных технологиях.

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Motorola готовится к запуску своего нового флагмана — Moto Edge 50, который обещает стать настоящим прорывом в мире мобильных технологий. Этот смартфон будет доступен в Индии с 1 августа и можно будет приобрести через официальный сайт Motorola, Flipkart и другие крупные розничные сети. Moto Edge 50 выделяется не только своей тонкостью, но и высокой прочностью, соответствующей военным стандартам MIL-STD-810H.

Одной из ключевых особенностей нового устройства является его экран. Moto Edge 50 оснащен 6,67-дюймовым изогнутым P-OLED дисплеем с разрешением 1,5K и поддержкой 10-битного цветового отображения. Яркость экрана достигает 1900 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Встроенный датчик отпечатков пальцев добавляет удобство и безопасность.

Под капотом Moto Edge 50 находится мощный процессор Snapdragon 7 Gen 1, который в сочетании с 256 ГБ встроенной памяти обещает высокую производительность. Устройство также оснащено графеновой системой охлаждения, что позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при интенсивном использовании. Motorola гарантирует три года обновлений операционной системы и четыре года исправлений безопасности, что делает телефон актуальным на протяжении длительного времени.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы устройства, а поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт делает процесс подзарядки максимально удобным. Пользователи смогут легко и быстро восстановить заряд, не теряя времени.

Что касается камер, Moto Edge 50 предлагает впечатляющий набор. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700C, который обещает отличное качество снимков. Дополнительно телефон оснащен 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, обеспечивающим угол обзора в 120 градусов. Фронтальная камера на 32 мегапикселя позволяет делать яркие селфи и вести видеозвонки в высоком качестве.

Motorola особое внимание уделяет прочности своего нового устройства. Moto Edge 50 прошел множество тестов на устойчивость к падениям, вибрациям, экстремальным температурам и воздействию соли. Телефон имеет степень защиты IP68, что делает его водонепроницаемым и пыленепроницаемым. Металлическая средняя рамка добавляет дополнительную прочность и стиль.

Внешний вид Moto Edge 50 также заслуживает внимания. Устройство будет доступно в трех цветах: два из которых выполнены из натуральной кожи (Jungle Green и Pantone Peach Velvet), а третий — из искусственной замши (Koala Grey). Это придаст телефону не только элегантный, но и уникальный вид, выделяя его среди конкурентов.