Компания AMD представила новый процессор Ryzen AI 9 HX 375 «Strix», который стал самым мощным APU с поддержкой искусственного интеллекта на рынке. С производительностью нейронных вычислений до 55 TOPS, этот процессор обещает революционизировать вычислительные возможности ПК.

В мире технологий, где производительность и инновации идут рука об руку, компания AMD вновь заявила о себе, представив новый процессор Ryzen AI 9 HX 375 «Strix». Этот гибридный процессор стал настоящим прорывом в области искусственного интеллекта, предлагая невероятную мощность и возможности нейронных вычислений. С поддержкой до 55 TOPS, этот APU открывает новые горизонты для разработчиков и пользователей, стремящихся к максимальной эффективности в своих задачах.

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AMD Ryzen AI 9 HX 375 «Strix» представляет собой выдающийся пример сочетания высоких технологий и производительности. Процессор включает в себя 12 ядер, состоящих из четырех ядер Zen 5 и восьми ядер Zen 5C, что обеспечивает отличную многопоточность и высокую скорость обработки данных. С 16 потоками, 24 МБ кэша L3 и 12 МБ кэша L2, он демонстрирует впечатляющие характеристики, позволяя пользователям справляться с ресурсоемкими задачами.

Базовая тактовая частота процессора составляет 2,00 ГГц, а в режиме Boost она достигает 5,10 ГГц, что делает его одним из самых быстрых решений на рынке. С диапазоном TDP от 15 до 54 Вт, процессор также предлагает гибкость в настройках производительности, позволяя пользователям адаптировать его под свои нужды.

Графическая часть APU не менее впечатляющая. AMD Radeon 890M iGPU, оснащенный 16 вычислительными блоками, работает на частоте 2900 МГц. Несмотря на то что пользователи могли бы ожидать более высоких частот, таких как 3,0 ГГц, текущие характеристики уже обеспечивают отличную производительность для графических задач.

Однако настоящая изюминка Ryzen AI 9 HX 375 заключается в его нейронном процессоре (NPU). Чип использует движок XDNA 2 «Ryzen AI», который был разогнан до рекордных 55 TOPS. Это на 10% больше, чем у предыдущих моделей Strix, которые достигали 50 TOPS, и на 15% быстрее, чем аналогичные решения от Intel, такие как Lunar Lake (48 TOPS). Кроме того, он обходит Snapdragon X Elite от Qualcomm, который предлагает 45 TOPS. Таким образом, NPU в новом APU становится самым быстрым на сегодняшний день.

Эти достижения подчеркивают не только технический прогресс AMD, но и её способность конкурировать с лидерами рынка, такими как Intel и Qualcomm. Несмотря на то что Intel все еще занимает первое место по общему количеству TOPS на уровне платформы, AMD демонстрирует, что её решения становятся все более мощными и эффективными.

AMD планирует выпустить Ryzen AI 9 HX 375 «Strix» в конце этой недели, и многие пользователи с нетерпением ждут его появления на рынке. Этот процессор может стать идеальным выбором для разработчиков, работающих с искусственным интеллектом, а также для геймеров и профессионалов, которым требуется высокая производительность для обработки данных.