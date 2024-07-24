Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
AMD представила Ryzen AI 9 HX 375 «Strix» - самый мощный APU с поддержкой ИИ
Компания AMD представила новый процессор Ryzen AI 9 HX 375 «Strix», который стал самым мощным APU с поддержкой искусственного интеллекта на рынке. С производительностью нейронных вычислений до 55 TOPS, этот процессор обещает революционизировать вычислительные возможности ПК.

В мире технологий, где производительность и инновации идут рука об руку, компания AMD вновь заявила о себе, представив новый процессор Ryzen AI 9 HX 375 «Strix». Этот гибридный процессор стал настоящим прорывом в области искусственного интеллекта, предлагая невероятную мощность и возможности нейронных вычислений. С поддержкой до 55 TOPS, этот APU открывает новые горизонты для разработчиков и пользователей, стремящихся к максимальной эффективности в своих задачах.

реклама

AMD Ryzen AI 9 HX 375 «Strix» представляет собой выдающийся пример сочетания высоких технологий и производительности. Процессор включает в себя 12 ядер, состоящих из четырех ядер Zen 5 и восьми ядер Zen 5C, что обеспечивает отличную многопоточность и высокую скорость обработки данных. С 16 потоками, 24 МБ кэша L3 и 12 МБ кэша L2, он демонстрирует впечатляющие характеристики, позволяя пользователям справляться с ресурсоемкими задачами.

Базовая тактовая частота процессора составляет 2,00 ГГц, а в режиме Boost она достигает 5,10 ГГц, что делает его одним из самых быстрых решений на рынке. С диапазоном TDP от 15 до 54 Вт, процессор также предлагает гибкость в настройках производительности, позволяя пользователям адаптировать его под свои нужды.

Графическая часть APU не менее впечатляющая. AMD Radeon 890M iGPU, оснащенный 16 вычислительными блоками, работает на частоте 2900 МГц. Несмотря на то что пользователи могли бы ожидать более высоких частот, таких как 3,0 ГГц, текущие характеристики уже обеспечивают отличную производительность для графических задач.

Однако настоящая изюминка Ryzen AI 9 HX 375 заключается в его нейронном процессоре (NPU). Чип использует движок XDNA 2 «Ryzen AI», который был разогнан до рекордных 55 TOPS. Это на 10% больше, чем у предыдущих моделей Strix, которые достигали 50 TOPS, и на 15% быстрее, чем аналогичные решения от Intel, такие как Lunar Lake (48 TOPS). Кроме того, он обходит Snapdragon X Elite от Qualcomm, который предлагает 45 TOPS. Таким образом, NPU в новом APU становится самым быстрым на сегодняшний день.

Эти достижения подчеркивают не только технический прогресс AMD, но и её способность конкурировать с лидерами рынка, такими как Intel и Qualcomm. Несмотря на то что Intel все еще занимает первое место по общему количеству TOPS на уровне платформы, AMD демонстрирует, что её решения становятся все более мощными и эффективными.

AMD планирует выпустить Ryzen AI 9 HX 375 «Strix» в конце этой недели, и многие пользователи с нетерпением ждут его появления на рынке. Этот процессор может стать идеальным выбором для разработчиков, работающих с искусственным интеллектом, а также для геймеров и профессионалов, которым требуется высокая производительность для обработки данных.

#amd #искусственный интеллект #apu #ryzen ai
+
Написать комментарий (0)
AMD подробнее рассказала об интегрированной графике Radeon 880M
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
14
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
3
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
11
В России началось строительство нового металлургического завода
10
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
17
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
6
OneXPlayer представила портативный компьютер M1 Mini PC на процессоре Intel Core Ultra 9 185H
1
На Иртыше спустя 30 лет возобновят проект строительства Семипалатинской ГЭС
+
Представлены характеристики и фото нового бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7
+
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
«Искандер-М» накрыл расположение с десятками иностранных инструкторов в Харьковской области
+
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
9
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
+
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Смартфон, получивший название Samsung Galaxy Wide 7, замечен в базе Google Play Console
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
«Роскосмос» предоставил информацию о графике строительства российской космической станции
1
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
1
PS5 Pro получит эксклюзивные функции RDNA4 до выхода на ПК
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
31
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
10
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
4
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
61
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
9
История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
28
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10

Сейчас обсуждают

sidreshot
18:42
Нативная игра идет быстрее чем при использовании прослоек. Чимба - ты величайший детектив!
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Алексей Молчанов
18:42
А 13 и 14 поколения прямо холодные и экономные. Да по сравнению с ними 11 можно ещё считать более-менее холодным и экономичным. А то, получается, тут вижу, а тут в упор не вижу.
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
botph
18:40
Прекрати врать.
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
Vorvort
18:38
Физику быстрее на топ процессоре посчитаешь. Графику легко масштабировать с флагмана до лоу - энда, снижая настройки.
Студия ModelFarm, работающая с Unreal Engine, заменяет топовые процессоры Intel на AMD
Дима Свитин
18:34
Я то думал, что толковый парнишка кондеры и дроссели перепаял. А он циферки в програмке изменил.
Приложение Авито исчезло из AppStore
Eppius
18:30
"тепла отвода"
Apple внесёт в iPhone 16 изменения для улучшения тепла отвода
Gamandril
18:29
Разве это мои проблемы что я объяснил, но кто-то не понял? Там под видео даже краткое описание есть основной темы для экспертов что нужно сделать чтобы получить результат, который можно сказать в разы...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Vito Vago
18:27
Bublik1, у тебя эти камни ЕСТЬ и ты их протестировал?! *Иначе колипаст и бла-бла-бла...
12-ядерный Ryzen 7 9700X выглядит разочаровывающе, уступая в играх 8-ядерному Ryzen 7 7800X3D
VRoman
18:26
Вообще вопрос почему они разрабатывают игры под топовые процессоры? Игры надо затачивать под крепкие среднячки типа 14600
Студия ModelFarm, работающая с Unreal Engine, заменяет топовые процессоры Intel на AMD
Родион Вестов
18:26
Автор, изучай тему о которой пишешь. Атом это не просто электромобиль, а во многом уникальный. Хотя бы по таким фишками как операционная система «Атом ОС» и интеллектуальные системы помощи водителю (A...
В проект российского электромобиля «Атом» предсказуемо привлекли китайских инвесторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем