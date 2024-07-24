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Reuters: Скачок стоимости акций Neuralink вызывает у сотрудников Маска желание обналичить средства
Сотрудники Neuralink, компании Илона Маска, готовятся продать свои акции после резкого роста их стоимости, вызванного успешным испытанием на людях. Ожидается, что компания объявит тендерное предложение для желающих обналичить свои доли.

Ситуация вокруг Neuralink, компании, занимающейся разработкой мозговых имплантатов, становится все более интересной. После успешного первого испытания на людях, стоимость акций компании резко возросла, что привлекло внимание сотрудников и инвесторов. Многие из них теперь стремятся продать свои доли, воспользовавшись неожиданным скачком цен, который может принести им значительную прибыль.

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В отличие от акций публичных компаний, акции Neuralink не торгуются на бирже, и для их продажи сотрудникам необходимо использовать специализированные частные биржи. В настоящее время, как сообщают источники, Neuralink планирует объявить тендерное предложение, чтобы выкупить акции у желающих их продать. Однако детали этого предложения пока остаются неизвестными.

Прошлый год стал знаковым для Neuralink: оценка компании выросла до 8 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает ее стоимость в 2022 году. Успех первого испытания был отмечен устранением проблем с нитями имплантата, что позволило компании заявить о готовности к новым испытаниям в других странах, таких как Великобритания и Канада.

На фоне этого роста, многие сотрудники, получившие акции при запуске компании, теперь могут рассчитывать на значительную прибыль. Некоторые покупатели на частных рынках готовы платить до 50 долларов за акцию, что значительно выше цен, по которым эти акции первоначально были выданы. Например, в январе, когда стартовали испытания, акции оценивались примерно в 35 долларов.

Необходимо отметить, что Илон Маск и его компании, включая SpaceX, известны своей стратегией создания дефицита акций, что делает их более привлекательными для инвесторов. Это создает ситуацию, когда акции Neuralink становятся дефицитом, что, в свою очередь, приводит к росту цен на вторичном рынке.

Однако Neuralink призывает своих сотрудников не торговать акциями на частных биржах без разрешения компании. Это связано с тем, что федеральные законы ограничивают количество акционеров частных компаний до 2000. Открытая торговля акциями может привести к превышению этого лимита, что создаст дополнительные сложности для компании.

Кроме того, ограничение торговли позволяет компании контролировать, кто может стать ее акционером, и по какой цене. Это может быть выгодно для компании, так как позволяет ей поддерживать отношения с определенными инвесторами и инсайдерами.

В целом, текущая ситуация с акциями Neuralink подчеркивает растущий интерес к компании и ее технологиям. Успех испытаний на людях стал катализатором для увеличения стоимости акций, и многие сотрудники теперь находятся в ожидании возможности обналичить свои доли. Важно отметить, что подобные ситуации часто возникают в стартапах, где акции предоставляются в качестве компенсации, и их стоимость может резко меняться в зависимости от успехов компании.

#илон маск #акции #neuralink #мозговые имплантаты
Источник: reuters.com
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