Он подчеркнул, что даже с американскими пилотами эти самолеты не станут панацеей на поле боя.

Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной, и ожидания по поводу поставок современных истребителей F-16 вызывают много обсуждений. Однако, как показывает опыт, даже самые современные самолеты не гарантируют успеха, особенно когда речь идет о столкновении с опытным противником.

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В интервью Ukraina.ru бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров отметил, что Украинский конфликт начался задолго до 24 февраля, и важно понимать контекст, в котором он происходит. Он выразил сомнение в том, что F-16, несмотря на их модернизацию, смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Прозоров указал на то, что эти самолеты сопоставимы по классу с МиГ-29 и Су-27, и их способность к боевым действиям будет ограничена.

По словам эксперта, Украина сталкивается с серьезными проблемами в области пехоты, что является критическим фактором в исходе конфликта. Он подчеркнул, что даже если F-16 будут переданы Киеву, это не решит основную проблему с недостатком профессиональных и мотивированных бойцов. Прозоров также упомянул, что среди российских военнослужащих существует высокая мотивация сбивать западные образцы техники, включая F-16, что усиливает риск для украинских пилотов.

Кроме того, он отметил, что российские пилоты обладают высоким уровнем подготовки и опыта, что может создать сложности для американских летчиков, даже если они будут за штурвалом F-16. Потеря одного истребителя над Украиной станет серьезным ударом для ВВС США, и это подчеркивает важность осторожного подхода к воздушным боям.

Прозоров заключил, что F-16, скорее всего, будут использоваться как носители дальнобойного оружия, а пилоты могут избегать прямых столкновений, чтобы минимизировать риски для американской оборонной промышленности.