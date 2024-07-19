На Сахалине прошли успешные испытания беспилотника "Иволга", который оснащен искусственным интеллектом и работает на российском микропроцессоре. Данный проект стал значимым шагом в развитии отечественных технологий в области беспилотных летательных аппаратов.

На Сахалине состоялся первый в России полет беспилотного летательного аппарата "Иволга", который был оснащен искусственным интеллектом, работающим на отечественном чипе. Испытания прошли в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг - 2024" и были организованы конструкторским бюро "Стратим".

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Беспилотник "Иволга" стал первым дроном в России, который использует искусственный интеллект на базе отечественного микропроцессора, разработанного компанией "Элвис". Этот чип, получивший название "Скиф", изготовлен по 28-нм техпроцессу и позволяет беспилотнику выполнять вычисления непосредственно во время полета. Таким образом, дрон может работать автономно, без необходимости в наземной станции, что значительно повышает его эффективность и оперативность.

Как пояснили в "Стратим", дрон способен переводиться в режим автопилота, следуя за человеком. Нейросеть, встроенная в систему управления беспилотника, распознает человека в кадре и дает команду дрону подлететь к нему на заранее заданное расстояние. После этого "Иволга" удерживает дистанцию, следуя за объектом, что открывает новые возможности для использования в различных сферах, включая мониторинг и спасательные операции.

Демонстрационный полет "Иволги" прошел на аэродроме "Пушистый", где была организована специализированная лаборатория по искусственному интеллекту. "На данный момент в России не существовало чипов, которые могли бы быть установлены на борту дронов, а также аналогичной интеграции технологий. Этот проект стал важным шагом в развитии отечественных технологий беспилотников", - отметил представитель конструкторского бюро.

Эксперты в области технологий подчеркивают, что успешные испытания дрона "Иволга" могут открыть новые горизонты для применения беспилотных летательных аппаратов в различных отраслях.