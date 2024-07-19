Компания SpaceX разработала специальный скафандр, который успешно прошел испытания для использования в рамках программы Polaris, возглавляемой миллиардером Джаредом Исаакманом. Этот скафандр станет ключевым элементом в подготовке к первому в истории коммерческому выходу в открытый космос, запланированному на конец июля.

Частная космическая программа Polaris, возглавляемая миллиардером Джаредом Исаакманом, готовится к историческому событию - первому в истории коммерческому выходу в открытый космос. Ключевую роль в этой миссии сыграет новый скафандр, разработанный компанией SpaceX и успешно прошедший приемочные испытания.

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Согласно официальным данным, компания SpaceX завершила разработку и тестирование специального скафандра, который будет использоваться экипажем программы Polaris во время предстоящей космической миссии. Этот скафандр предназначен для обеспечения безопасности астронавтов как внутри космического корабля Crew Dragon, так и во время выхода в открытый космос.





Испытания нового скафандра проводились в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Техасе. По результатам тестов, он успешно продемонстрировал способность обеспечивать защиту экипажа в случае разгерметизации космического корабля, а также позволяет астронавтам безопасно выходить в открытый космос.

Запуск миссии Polaris Dawn запланирован на 31 июля 2024 года. Экспедиция поднимется на рекордную для пилотируемых полетов высоту около 700 километров от Земли, превзойдя даже высоту орбиты Международной космической станции.