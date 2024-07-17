Прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего министра национальной обороны Мариуша Блащака. Его подозревают в разглашении секретной информации, касающейся оперативных планов Вооруженных Сил Польши.

Прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего министра национальной обороны Мариуша Блащака. Его подозревают в разглашении секретной информации, касающейся оперативных планов Вооруженных Сил Польши. Служба военной контрразведки выявила нарушения в сфере обращения с секретными данными, которые могут подпадать под уголовные преступления.

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В 2023 году, во время предвыборной кампании в парламент, Блащак рассекретил часть документа под названием "Варта", в котором содержались подробные сведения о том, как польская армия должна была защищать страну от предполагаемого нападения России. Согласно этому плану, Польша могла самостоятельно обороняться всего 10-14 дней, а главный рубеж обороны проходил по реке Висла, что фактически привело бы к сдаче около половины территории страны.

Блащак использовал эти данные для критики оппозиции, обвиняя ее в намерении отдать часть польских земель к востоку от Вислы. Однако его действия подверглись жесткой критике за разглашение чувствительной информации, связанной с национальной безопасностью.

В 2024 году Служба военной контрразведки провела проверку и выявила нарушения в сфере неправомерного обращения с секретной информацией в Министерстве национальной обороны. Начальник СВК уведомил прокуратуру о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Польши.

Расследование будет устанавливать, нарушил ли Мариуш Блащак закон, рассекретив часть документа оперативных планов Вооруженных Сил. Прокуратура должна определить, были ли его действия направлены на дискредитацию политических оппонентов или представляли угрозу для национальной безопасности Польши.