Фотограф New York Times Даг Миллс, освещавший предвыборный митинг Дональда Трампа в Пенсильвании, запечатлел на снимке пулю, пролетевшую в считаных миллиметрах от головы бывшего президента США. Эксперты-криминалисты подтвердили, что фотография запечатлела реальную траекторию выстрела.

Опытный фотограф New York Times Даг Миллс, освещавший предвыборный митинг Дональда Трампа в Пенсильвании, сделал уникальный снимок, на котором запечатлена пуля, пролетевшая в считаных миллиметрах от головы бывшего президента США. Эксперты-криминалисты подтвердили, что фотография отображает реальную траекторию выстрела, произведенного во время покушения на Трампа.

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Согласно оценке Майкла Харригана, бывшего специального агента ФБР, на фотографии, сделанной Дугом Миллсом, отчетливо видна траектория полета пули, которая просвистела мимо головы Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании в минувшую субботу.

"Это, безусловно, могло бы свидетельствовать о перемещении воздуха из-за попадания снаряда", - сказал Харриган, проработавший в ФБР 22 года. Он также отметил, что угол, под которым пуля прошла через ухо Трампа, "кажется немного заниженным, но это возможно, если стрелявший произвел несколько выстрелов".

Баллистические расчеты показали, что зафиксировать пулю на фотографии при такой высокой скорости полета действительно было возможно. Миллс использовал цифровую камеру Sony, способную снимать со скоростью до 30 кадров в секунду, а выдержка при съемке составила 1/8000 секунды.

По данным правоохранительных органов, на месте происшествия была обнаружена полуавтоматическая винтовка типа AR-15, из которой, предположительно, и был произведен выстрел. Пули калибра 223 или 5,56 мм, используемые в этом оружии, вылетают из ствола со скоростью около 975 м/с, что при столь высокой скорости съемки позволило Миллсу запечатлеть траекторию полета.

"Большинство камер, используемых для съемки пуль в полете, используют специальные высокоскоростные камеры, которые обычно не применяются в обычной фотосъемке, поэтому поймать пулю на боковой траектории, как видно на этом снимке, будет один раз на миллион, и поймать ее практически невозможно, даже если знать, что пуля летит в сторону", - пояснил Харриган.

Таким образом, уникальный снимок Дага Миллса, сделанный во время предвыборного митинга Дональда Трампа, зафиксировал реальную попытку покушения на жизнь бывшего президента США. Благодаря профессионализму фотографа и современным техническим возможностям, удалось запечатлеть траекторию пролетевшей рядом с Трампом пули.