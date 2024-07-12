Китайские ученые разработали радиолокационную систему, способную с беспрецедентной точностью отслеживать гиперзвуковые ракеты, что может стать ключевой технологией для противодействия новому классу высокоскоростного оружия.

Китайские ученые заявляют, что они достигли значительного прогресса в области радиолокационных технологий, который может придать новый импульс гонке за гиперзвуковым оружием. Команда исследователей из Университета Цинхуа разработала радар, способный отслеживать до 10 приближающихся гиперзвуковых ракет со скоростью 20 Махов с беспрецедентной точностью.

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Новый микроволновый фотонный радар, разработанный под руководством профессора Чжэн Сяопина, может похвастаться дальностью обнаружения более 600 км и точностью измерения расстояния до цели в 28 см, даже если она движется со скоростью почти 7 км/с. Команда также разработала алгоритм, который полностью устраняет ложные помехи, что является серьезной проблемой при отслеживании высокоскоростных целей.

Эта технология стала возможной благодаря использованию лазеров для передачи информации между ключевыми узлами радара со скоростью света. Это позволило генерировать и обрабатывать гораздо более сложные микроволновые сигналы, необходимые для точного измерения параметров гиперзвуковых объектов.

Военные эксперты считают, что этот новый радар является ключевой технологией для следующего поколения систем управления огнем, необходимых для перехвата гиперзвукового оружия. Это особенно актуально на фоне растущей гонки вооружений между Китаем и США в этой области.

Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, одной из наиболее острых проблем для Пентагона является получение радара, способного с высокой точностью отслеживать гиперзвуковые цели. Новая разработка китайских ученых может помочь решить эту проблему и дать Китаю важное преимущество в противостоянии с американским гиперзвуковым оружием.

Хотя радарная система пока что была испытана только в наземных условиях, китайские СМИ утверждают, что она достаточно мала, чтобы ее можно было установить на самолетах или на головных частях ракет ПВО.