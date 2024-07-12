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США объявили о планах по развертыванию в Германии новейших ракетных систем большой дальности
На фоне растущей напряженности между Россией и НАТО, Соединенные Штаты объявили о планах по развертыванию в Германии новейших ракетных систем большой дальности. Этот шаг, как предполагают американские СМИ, спровоцирует ответные действия со стороны России, что может привести к новому витку гонки вооружений в Европе.

После многолетнего перерыва американские ракеты большой дальности вернутся в Европу на фоне обострения противостояния между Москвой и НАТО. Решение Соединенных Штатов резко увеличить свои возможности дальнего огня в Европе, начиная с 2026 года, должно вызвать ответ со стороны России, поскольку в Европе набирает обороты новая гонка вооружений современными ракетами. Анонсированный план США предусматривает "эпизодические развертывания", за которыми последует "долгосрочное размещение" различных типов ракет большой дальности. Предположительно, в конечном итоге, по крайней мере, часть этого оружия будет постоянно развернута в Германии, что является возвратом к эпохе холодной войны.

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Согласно совместному заявлению США и Германии сообщает The War Zone, Соединенные Штаты развернут в Германии ряд современных систем наземного базирования, включая многоцелевую ракету SM-6, крылатую ракету Tomahawk и "экспериментальное гиперзвуковое оружие" – Dark Eagle. Эти ракеты будут иметь "значительно большую дальность, чем нынешние наземные средства поражения в Европе".

Как сообщали ранее американские СМИ, Dark Eagle армии США, также известный как Long-Range Hypersonic Weapon или LRHW, как планируется, сможет поражать цели на расстоянии не менее 2780 км. Dark Eagle состоит из большого ракетного ускорителя с гиперзвуковым планирующим аппаратом наверху. После того, как планирующий аппарат разгоняется до нужной скорости и высоты, он отделяется и устремляется вниз к своей цели по атмосферной траектории полета со скоростью до 17 Махов.

Армия и флот США уже принимают на вооружение ракеты SM-6 и Tomahawk в составе наземных систем, и они временно развернуты как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе. Менее ясно, будет ли гиперзвуковая ракета Dark Eagle армии США готова к развертыванию в Европе в 2026 году, поскольку ее разработка до сих пор была сложной. По данным Счетной палаты США, первая полная батарея Dark Eagle, как ожидается, будет развернута в 2025 финансовом году.

Российские власти резко отреагировали на эти планы США. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков охарактеризовал шаг Вашингтона как "еще одно и весьма наглядное подтверждение крайне дестабилизирующей политики США в эпоху 'после ДРСМД'". Рябков предупредил, что "действия США и их сателлитов по созданию дополнительных ракетных угроз для России не останутся без должного ответа с нашей стороны".

Президент Путин также заявил, что Россия может начать производство ракет средней и меньшей дальности в ответ на размещение США подобного оружия в Европе. Кроме того, некоторые аналитики предполагают, что Москва может даже увеличить свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать цели в США, чтобы противодействовать новым американским развертываниям в Европе.

The War Zone в своей статье подчеркивает, что решение США усилить свое ракетное присутствие в Европе может спровоцировать новый виток гонки вооружений между Россией и НАТО, возвращая Европу к эпохе холодной войны. Эскалация напряженности в регионе несет серьезные риски для региональной и глобальной стабильности.

#россия #сша #нато #германия #ракеты #холодная война #гонка вооружений
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