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Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
Китайские астрономы провели масштабное исследование структуры Млечного Пути, использовав данные первого в мире большого ближнего инфракрасного звездного спектрального обзора. Их выводы бросают вызов давнему представлению о форме нашей галактики. Теперь она предстает в виде более сложной структуры, с внутренним диском, где звездная плотность остается относительно постоянной.

Китайские астрономы представили новые данные о размерах галактики Млечный Путь, предполагая, что она значительно больше, чем считалось ранее. Их исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Astronomy, использовало данные первого в мире большого ближнего инфракрасного звездного спектрального обзора APOGEE. Анализируя распределение звезд по Млечному Пути, команда под руководством доцента Лиана Цзяньхуэя из Университета Юньнань смогла реконструировать более полную картину его структуры, бросающую вызов давнему представлению о форме нашей галактики.

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Предыдущие оценки, основанные на модели экспоненциального диска, устанавливали радиус Млечного Пути около 10 000 световых лет, что делало его более плотным, чем галактики аналогичной массы. Однако новые данные предполагают почти вдвое увеличенный радиус в 19 000 световых лет, что ставит Млечный Путь в один ряд с другими галактиками его типа.

Вместо одного экспоненциального диска, исследование выявило более сложную структуру. Внешний диск (за пределами 24 000 световых лет от центра галактики) соответствует экспоненциальной модели. Но внутренний диск (между 11 000 и 24 000 световых лет) демонстрирует более плоское распределение, при этом звездная плотность остается относительно постоянной.

По словам профессора Лиана, важную роль в получении этих результатов сыграли наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне. Частицы пыли существенно влияют на видимый свет, но их влияние на длины волн в ближнем инфракрасном диапазоне гораздо меньше. Это позволило ученым получить более четкую картину распределения звезд, особенно в пыльных внутренних областях Млечного Пути.

Новое понимание структуры нашей галактики имеет существенные последствия для астрономических исследований. Оно ставит под сомнение ряд предыдущих выводов и открывает новые направления для дальнейшего изучения Млечного Пути.

#астрономия #млечный путь #галактика
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