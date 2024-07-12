Несколько стран-членов НАТО, включая Германию, Францию, Италию и Польшу, договорились о совместной разработке крылатых ракет с дальностью действия свыше 1000 км. Этот шаг направлен на усиление военного потенциала Альянса в противостоянии с Россией.

Страны-члены НАТО – Германия, Франция, Италия и Польша – договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. Этот шаг является частью более широких планов Альянса по наращиванию военного потенциала в Европе.

реклама

Согласно информации немецкого издания FAZ, четыре европейские страны намерены разработать высокоточное оружие с дальностью действия более 1000 километров. Это позволит им поражать цели на территории России с собственной земли.

Решение о совместной работе над новыми ракетами было принято на полях саммита НАТО в Вашингтоне, где министры обороны подписали декларацию о намерениях. Хотя документ пока содержит лишь общие формулировки, он знаменует собой важный шаг в укреплении военного потенциала Альянса.

Кроме того, НАТО уже приняла решения по адаптации своих вооруженных сил к "угрозе, которую по мнению НАТО создает Россия". В частности, была принята новая модель армии с увеличением числа солдат высокой боевой готовности, а также разработаны новые планы обороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил планы по развитию высокоточных систем вооружения, отметив, что это отражено в стратегии безопасности его правительства. Он также положительно оценил намерение США разместить дальнобойные ракеты на территории Германии, заявив, что это поможет в сдерживании России.