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Агентство «Прайм»: Несмотря на инфляцию, некоторые товары станут дешевле в июле-августе
Несмотря на продолжающийся рост потребительских цен в России, эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы возможно локальное снижение стоимости ряда товаров и услуг. Речь идет о сезонном удешевлении фруктов, овощей и одежды.

Хотя инфляционные процессы в России продолжают набирать обороты, аналитики отмечают, что в летний период возможно локальное удешевление некоторых категорий товаров и услуг. Это связано с сезонными факторами и изменением рыночной конъюнктуры.

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Аналитики прогнозируют, что в июле-августе могут немного подешеветь свежие сезонные фрукты и овощи. Директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова объясняет это тем, что сейчас наблюдается пик летнего предложения, поэтому давление на инфляцию со стороны продовольственного сегмента может ослабнуть. По ее оценкам, снижение может составить 0,1-0,2% в среднем.

Вместе с тем эксперт предупреждает, что необоснованно ожидать резкого снижения цен в продуктовом секторе. Это связано с тем, что в июле выросли тарифы на электроэнергию и услуги естественных монополий, что производители и ритейлеры сразу закладывают в стоимость товаров.

В то же время летом складываются благоприятные условия для снижения цен на одежду и обувь. Это обусловлено сезонным спадом спроса и сменой коллекций с летних на осенне-зимние модели. По мнению Гондусовой, это может привести к некоторому удешевлению этих товаров, что создает хорошую возможность для обновления гардероба.

Кроме того, не исключено, что может начать дешеветь и недвижимость. После завершения программы льготной ипотеки спрос на жилье снизится, и застройщики, вероятно, пойдут на уступки, чтобы реализовать свои объекты.

В целом, как отмечает эксперт, в середине лета нет явных предпосылок для ускорения роста потребительских цен, включая услуги. Еженедельная инфляция ожидается в пределах 0,2-0,3%. Банк России рассчитывает, что с августа-сентября темпы роста цен начнут постепенно замедляться.

#цены #инфляция #недвижимость #одежда #овощи #фрукты #снижение
Источник: 1prime.ru
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