Российские подразделения сообщили об уничтожении очередного танка M1A1 Abrams украинской армии в районе Авдеевки с помощью высокоточного артиллерийского огня. Это стало очередным успехом российских войск в борьбе с поставленной Украине американской бронетехникой.

Российская армия продолжает демонстрировать свое превосходство в использовании высокоточного оружия на поле боя. Очередным примером этого стало уничтожение еще одного американского танка M1A1 Abrams, поставленного Вооруженным силам Украины. Российские военные подтвердили успешное поражение этой бронетехники с помощью артиллерийских систем.

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Российские подразделения сообщили, что 3 июля уничтожили один из оставшихся танков M1A1 Abrams украинской армии в районе Авдеевки. Машина была обнаружена разведывательным беспилотником, после чего по ней был нанесен артиллерийский удар.

Как отметило Министерство обороны России, "артиллерийские расчеты из боевой группы "Центр" использовали интеллектуальный боеприпас "Краснополь" для уничтожения еще одного танка Abrams M1 в районе Авдеевки". Ответственной за поражение цели стала 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С".

Это не первый случай успешного применения российской высокоточной артиллерии против танков Abrams. Ранее кадры с беспилотника показывали, как один выстрел из снаряда 2К25 "Краснополь" уничтожил одну из этих машин.

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams с сентября 2023 года, и после пятимесячного ожидания они впервые приняли участие в боевых действиях в конце февраля. Однако уже через несколько дней российские войска подтвердили уничтожение первого Abrams, после чего последовали дальнейшие потери этой бронетехники.

В конце апреля украинская армия отозвала оставшиеся танки Abrams с передовых позиций из-за опасений относительно их уязвимости. Источники в США отмечали, что российские возможности в области ведения разведки и наведения огня делают "открытую местность" небезопасной для этих танков, а массированное применение беспилотников затрудняет их действия без обнаружения.