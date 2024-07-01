Российские судостроители решили внести серьезные изменения в конструкцию малых ракетных кораблей, чтобы усилить их защиту от атак морских беспилотников. Новые версии таких судов получат дополнительную броню в наиболее уязвимых местах, а также будут вооружены усовершенствованными комплексами противовоздушной обороны.

Развитие беспилотных технологий стало серьезной проблемой для современных военно-морских сил во всем мире. Российские судостроители решили комплексно подойти к решению этого вопроса, разработав специальные меры защиты для новых малых ракетных кораблей.

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По словам главы производителя кораблей "Ак Барс" Рената Мистахова, опыт борьбы с морскими дронами на Черноморском флоте показал необходимость внесения изменений в конструкцию кораблей. Особое внимание будет уделено защите машинного отделения, которое является "сердцем корабля".

Для противодействия беспилотным угрозам новые МРК будут оснащаться не только зенитными ракетными комплексами "Панцирь", но и артиллерийскими системами АК-630 калибра 30 мм. Ранее рассматривался вариант вооружения только "Панцирями", но теперь решено сохранить и 30-мм пушки.

"Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля... И мы сделаем дополнительную защиту", - пояснил Мистахов.

Изменения коснутся не только вооружения, но и внутренней компоновки новых МРК. Проработка вопросов борьбы с морскими дронами позволила сделать выводы о необходимости модернизации коридоров, проходов и размещения экипажа на этих кораблях.

Таким образом, российские судостроители учли накопленный опыт и разработали комплексное решение для повышения защищенности малых ракетных кораблей от беспилотных угроз. Внедрение новых технических решений должно значительно повысить возможности ВМФ России по нейтрализации таких атак.