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Volvo представила обновленный гибридный внедорожник XC60 2025 года
Компания Volvo официально презентовала обновленную версию гибридного внедорожника XC60 2025 модельного года. Линейка пополнилась четырьмя новыми комплектациями с диапазоном цен от 523 900 до 603 900 юаней. Автомобиль получил визуальные и технические улучшения.

Volvo продолжает развивать свою линейку премиальных внедорожников, регулярно обновляя ключевые модели. На этот раз компания представила рестайлинговый вариант популярного XC60, который сохраняет фирменный стиль бренда и при этом получил ряд технологических новинок.

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Новый Volvo XC60 2025 года предлагается в четырех комплектациях: Zhiyuan Deluxe Edition, Zhiyuan Sport, Zhiyuan Extreme Night Black и Zhiya Deluxe. Цены в Китае на модели варьируются от 523 900 до 603 900 юаней (6 606 445 – 6 990 500 руб. соответственно). По сравнению с прошлой версией ценник остался практически неизменным, изменения коснулись в основном настройки дополнительного оборудования.

Во внешнем облике XC60 2025 года стоит отметить отказ от цветов "металлик" - серебристо-серого и красного цвета лавы. Вместо этого покупателям доступно 7 стандартных вариантов окраски кузова. В интерьере обновилась отделка: теперь вместо деревянных вставок используется черный цвет, а логотип на накладке порога изменен с "RECHARGE" на "VOLVO".

В плане оснащения и безопасности новинка сохранила многие фирменные технологии Volvo. Так, в стандартную комплектацию входит интеллектуальная система City Safety третьего поколения с функцией адаптивного круиз-контроля Pilot Assist. Также автомобиль оборудован системами предварительной очистки салона и мониторинга качества воздуха.

Под капотом у гибридной версии XC60 2025 расположен 2,0-литровый турбированный двигатель внутреннего сгорания в паре с электромотором. Суммарная мощность силовой установки составляет 335 кВт, крутящий момент – 709 Нм. Время разгона до 100 км/ч занимает 5 секунд. Запас хода в полностью электрическом режиме достигает 64 км, а средний расход топлива – 2,46 л/100 км.

Volvo продолжает совершенствовать свой популярный премиальный внедорожник, предлагая клиентам новые версии с улучшенными характеристиками и расширенным списком опций.

#volvo #внедорожник #гибрид #2025 #xc60
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