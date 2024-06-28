В Москве открывается самый крупный в России таксопарк, который предложит водителям целый спектр услуг от ремонта до возможности стать блогерами. Комплекс площадью с два футбольных поля или как парковка на 750 автомобилей.

Российская столица всегда была в авангарде инноваций, и новый масштабный проект в сфере городских пассажирских перевозок лишь подтверждает этот статус. В Москве открывается таксопарк, который предложит водителям такси широкий спектр услуг и даже возможность попробовать себя в качестве блогеров.

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Этот таксопарк будет действительно огромным – размером с два футбольных поля или по площади как парковка на 750 автомобилей. А весь комплекс в целом будет обслуживать около 5 000 такси. Причем все необходимые сервисы - от офисов с менеджерами до ремонтных мастерских и моек – будут сосредоточены на одной площадке.

Владелец таксопарка Roolim Владимир Данилов отмечает, что этот проект направлен, в первую очередь, на повышение комфорта и удобства для водителей. Теперь им не придется тратить время на поездки в разные концы города, чтобы починить машину или вымыть ее - все будет под одной крышей. "Часто бывает, что водитель приезжает и говорит, что у него в авто что-то начало шуметь и ему не нужно ехать для ремонта в другую часть города, а здесь у нас всё находится на одной площадке", - подчеркивает Данилов.

Новый таксопарк предложит своим водителям попробовать себя в качестве блогеров – в комплексе будет работать собственная контент-студия. Там водители смогут создавать видеоролики для социальных сетей, делиться байками о пассажирах и впечатлениями от работы.

Вполне возможно, что новый московский таксопарк станет настоящим "городом в городе", предоставляющим водителям полный комплекс необходимых услуг и даже возможность творческой самореализации.