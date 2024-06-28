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TWZ: M10 Booker призван произвести революцию в боевых действиях легких пехотных подразделений ВС США
Армия США представила новый высокомобильный танк M10 Booker, предназначенный для поддержки подразделений легкой пехоты. В отличие от своего массивного предшественника M1 Abrams, M10 Booker отличается быстрым развертыванием и маневренностью, что по заверением американских СМИ делает его идеальным активом для действий вместе с легкими пехотными силами.

Современные боевые действия требуют от армии гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся ситуации. The War Zone опубликовал статью, в которой утверждается, что именно с этой целью армия США разработала новый высокомобильный танк M10 Booker, который призван стать неотъемлемой частью подразделений легкой пехоты, предоставляя им мощную огневую поддержку и возможность быстрого развертывания.

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Издание The War Zone утверждает, что M10 Booker – это не уменьшенная версия знаменитого M1 Abrams, а принципиально новый тип боевой машины, предназначенный для использования в совершенно иной роли. В отличие от своего массивного предшественника, M10 Booker отличается высокой мобильностью, что позволит ему быстро развертываться рядом с войсками, которым он будет оказывать непосредственную поддержку.

Эксперты The War Zone отмечают, что если для подготовки к бою и доставки M1 Abrams на поле боя требуются дни, то M10 Booker будет готов к вылету немедленно. Это значительно снижает риски, связанные с медленным реагированием на быстро меняющуюся ситуацию.

Хотя M10 Booker и уступает Abrams в возможностях борьбы с другими основными боевыми танками, он идеально подходит для поражения бронетранспортеров, боевых машин, бункеров и укреплений противника, что делает его незаменимым активом для легкой пехоты. Его способности позволят подразделениям легкой пехоты получать мощную огневую поддержку там, где она наиболее необходима.

Издание The War Zone рассказало про M10 Booker в своем последнем видеоролике.



#сша #танк #m10 booker
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