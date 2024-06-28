Швейцарские ученые разработали уникальную технологию создания текстильных волокон, способных переносить и локально высвобождать различные лекарственные препараты. Эти инновационные "умные" волокна могут применяться в медицине, например, для заживления ран или точной доставки лекарств в конкретные области организма.

Швейцарские исследователи из института Empa представили революционную разработку, способную преобразить сферу медицины. Эта инновационная технология открывает новые возможности для более эффективного лечения пациентов.

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Ученые из швейцарского института Empa разработали технологию создания текстильных волокон, обладающих способностью нести и высвобождать лекарственные средства. Эти волокна, получившие название "волокна с жидким сердечником" (LiCoFs), могут впитывать и выделять такие препараты, как инсулин, болеутоляющие или антибиотики, благодаря пористой структуре.

Регулируя толщину волокон, ученые смогут контролировать процесс высвобождения лекарств. Планируется использовать LiCoFs в качестве материала для хирургических швов, пропитанных антибиотиками, что поможет эффективно лечить раны. Более того, данные волокна могут быть внедрены в конкретные участки тела для локальной доставки необходимых препаратов.

Разработка "умных" волокон стала ответом на недостатки традиционных способов приема лекарств, таких как инъекции или пероральное введение. Обычно медикаменты, распределяясь по всему организму через кровоток, требуют больших доз для достижения необходимого эффекта.

Эти полые волокна изготавливают методом прядения из расплава поликапролактона – полимера, широко применяемого в медицине. Сердцевина волокон заполняется различными фармацевтическими препаратами в жидкой форме. Если лекарство устойчиво к высоким температурам, оно вводится непосредственно в процессе прядения, в противном случае волокно сначала заполняется временным нейтральным заполнителем, который затем заменяется необходимым лекарственным средством.

Инновационные текстильные волокна с жидким сердечником, способные доставлять и высвобождать лекарства локально, могут стать прорывом в медицине, открывая новые возможности для более эффективного и точного лечения пациентов.