Ученые обнаружили, что темная материя, которая ранее считалась загадочным и невидимым компонентом Вселенной, на самом деле может быть источником вечной жизни для звезд. Согласно новому исследованию, темная материя, проникая в недра звезд, аннигилирует с обычным веществом, высвобождая огромное количество энергии. Это позволяет звездам оставаться вечно молодыми, не расходуя свое основное топливо - водород.

Человечество всегда задавалось вопросом о тайнах Вселенной и поисках ключей к вечной жизни. Кажется, ученым удалось сделать впечатляющее открытие, которое может пролить свет на обе эти загадки. Согласно новому исследованию, темная материя, долгое время считавшаяся загадочным и невидимым компонентом космоса, может быть источником вечной молодости для звезд.

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Исследователи из Стэнфордского и Стокгольмского университетов выдвинули смелую гипотезу, что темная материя, которая обильно присутствует в ядре нашей Галактики, может быть тем самым «эликсиром молодости», поддерживающим бесконечную жизнь некоторых звезд.

Как известно, звезды, включая наше Солнце, излучают свет и тепло за счет термоядерных реакций в их недрах. Однако ученые отметили интересную аномалию – в Галактике есть несколько звезд, возраст которых превышает возраст самой Вселенной. Есть также множество "вечно молодых" звезд, чей внешний вид говорит о том, что они только что "вылупились", хотя им миллиарды лет.

Согласно новому исследованию, разгадка этой загадки кроется в темной материи. Ученые предполагают, что она проникает в недра звезд и там аннигилирует с обычным веществом, высвобождая огромные потоки энергии. Это позволяет звездам оставаться "вечно молодыми", не исчерпывая свои основные водородные запасы.

Хотя гипотеза о взаимодействии темной материи со звездами выглядит весьма экзотично, исследователи уверены, что их компьютерное моделирование подтверждает этот невероятный сценарий. Тем не менее, скептики указывают, что о природе темной материи до сих пор известно слишком мало, чтобы делать такие смелые выводы.

Тем не менее, это открытие, если оно подтвердится, может перевернуть наше понимание Вселенной. Возможно, темная материя играет гораздо более важную роль, чем мы предполагали, и является ключом не только к тайне вечной жизни звезд, но и к разгадке других космических загадок.