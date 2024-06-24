Сотрудники боятся новой волны увольнений в июле после оглашения финансовых результатов за второй квартал.

Пандемия, рецессия и ужесточение конкуренции на рынке электромобилей заставляют компании проводить жесткую оптимизацию издержек. Производитель Tesla не стал исключением: руководство компании объявило о масштабных увольнениях, что вызвало тревогу среди сотрудников.

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Согласно внутренним данным Tesla, за последний год компания сократила свой штат более чем на 14% - с 140 тысяч сотрудников в конце 2022 года до чуть более 121 тысячи человек, включая временных работников. Это произошло после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о намерении уволить более 20% персонала.

Маск мотивировал необходимость таких жестких сокращений "долгим периодом процветания" компании, начавшимся в 2019 году, и стремлением "реорганизовать" Tesla для следующего этапа развития. Он отметил, что компания достигла уровня "неэффективности" от 25% до 30%.

Увольнения в Tesla начались еще в апреле – Маск разослал письмо всем сотрудникам, предупредив их о грядущих сокращениях. При этом, по словам источников, некоторые сотрудники заводов Tesla опасаются новой волны увольнений в июле, после оглашения финансовых результатов за второй квартал.

Наиболее громким решением Маска стало увольнение специализированной команды Supercharging, насчитывавшей сотни человек. Позже компании пришлось вновь нанять некоторых уволенных специалистов. Такие кадровые чистки негативно сказываются на моральном духе персонала и качестве работы, отмечают наблюдатели.

Общее снижение продаж Tesla на фоне появления новых конкурентов и ухудшения репутации компании из-за высказываний Маска также толкает руководство на болезненные решения по сокращению штата. Однако увольнение ключевых сотрудников может нанести серьезный ущерб компании в долгосрочной перспективе.