GAC Motor представила новое поколение своего электрического внедорожника Aion V, который отличается инновационными технологиями, впечатляющими ходовыми характеристиками и продвинутым оснащением салона. Эта модель демонстрирует стремление компании к развитию экологически чистого транспорта.

Автомобилестроительная компания GAC Motor продолжает свое движение к экологически чистому будущему, представив второе поколение своего электрического внедорожника Aion V. Этот автомобиль сочетает в себе мощь, передовые технологии и продуманные решения для комфортного вождения, тем самым задавая новые стандарты в сегменте электрических SUV.

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Новый GAC Aion V второго поколения построен на современной платформе AEP бренда и позиционируется как "мощный внедорожник с умным вождением". Его стильный дизайн отличается закрытой решеткой радиатора, интегрированными фарами в виде "когтей дракона" и светодиодными задними фонарями с аналогичным дизайнерским решением. Впечатляет и внушительный размер новинки – 4605/1854/1660 мм при колесной базе 2775 мм.

Под капотом установлен электродвигатель мощностью 150 или 165 кВт, обеспечивающий впечатляющий запас хода до 750 км в режиме CLTC. Более того, Aion V способен восстановить 370 км запаса хода всего за 15 минут благодаря возможности быстрой зарядки на 400-вольтной платформе.

Не менее впечатляющей является начинка автомобиля. Салон отличается симметричной архитектурой с просторным и функциональным интерьером. Центральное место занимает 14,6-дюймовый сенсорный дисплей с продвинутой операционной системой ADiGO 5.0, поддерживающей Apple CarPlay, HiCar и CarLife. Водитель и пассажир также могут рассчитывать на многофункциональные сиденья с пятью режимами массажа, вентиляцией и подогревом.

Особого внимания заслуживает и продвинутое оснащение Aion V. Автомобиль оснащен 5 радарами миллиметрового диапазона, 11 камерами высокого разрешения, твердотельными лидарами и чипом NVIDIA Orin-X, что позволяет реализовать самые современные системы помощи водителю и полуавтономное вождение.

Кроме того, новинка может похвастаться впечатляющей функциональностью багажного отделения с максимальным объемом до 987 литров, встроенной съемной перегородкой и тремя десятками мест для хранения различных мелочей. А бортовой холодильник с тремя режимами (заморозка, охлаждение, нагрев) и панорамным люком площадью 2,14 кв.м. делают Aion V еще более комфортным и практичным автомобилем.