Эксперты обеспокоены смертностью от этой редкой, но крайне агрессивной бактериальной инфекции.

Японцы привыкли к тому, что их страна является одним из самых безопасных государств в мире с точки зрения здоровья населения. Однако в последние месяцы ситуация в сфере общественного здравоохранения резко ухудшилась. Страну накрыла волна загадочной и крайне опасной инфекции, по поводу которой японские власти бьют тревогу.

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Согласно данным, опубликованным в японской прессе, число случаев заражения синдромом стрептококкового токсического шока (СТШС), также известным как "плотоядная болезнь", резко возросло в последние месяцы. Если в 2023 году в Японии было зарегистрировано менее 1000 случаев этого заболевания, то только за первый квартал 2024 года жертвами СТШС уже стали 77 человек. А за весь 2023 год общее число смертей достигло 97.

Представители Минздрава Японии признают, что не понимают причин такого внезапного и стремительного роста случаев СТШС, но называют ситуацию крайне тревожной. Ведь эта редкая, но чрезвычайно агрессивная бактериальная инфекция может привести к некрозу мышечных тканей и летальному исходу всего за 24-48 часов с момента заражения.

Стрептококки группы А, вызывающие СТШС, обычно вызывают лишь легкие болезни вроде обычной ангины. Но если они попадают в кровь или ткани через открытые раны, их воздействие на организм становится губительным. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от 30% до 60% пациентов с СТШС умирают.

Власти Таиланда, обеспокоенные ситуацией в Японии, уже выпустили предупреждение для своих граждан, планирующих поездки в эту страну. Людям рекомендуют принимать все меры предосторожности, так как СТШС легко передается воздушно-капельным путем и при контакте с биологическими жидкостями инфицированных.

Медикам в Японии предстоит в срочном порядке разобраться в причинах внезапной вспышки этого редкого, но крайне опасного заболевания, чтобы предотвратить дальнейший рост заражений и смертности. Это необходимо для защиты здоровья населения и предотвращения серьезного кризиса в сфере общественного здравоохранения страны.