Запланированное на середину июня возвращение на Землю экипажа пилотируемого космического корабля Boeing Starliner снова откладывается. По последним данным, астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс покинут Международную космическую станцию не ранее 26 июня, что дает команде НАСА дополнительное время для анализа данных и подготовки к безопасной посадке.

Исследование космоса всегда связано с определенными трудностями и непредвиденными обстоятельствами. Так случилось и с запланированным возвращением на Землю экипажа пилотируемого космического корабля Boeing Starliner, которое вновь было перенесено. На этот раз дата отстыковки от Международной космической станции сдвинулась на несколько дней, позволив специалистам НАСА тщательнее подготовиться к безопасной посадке.

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Изначально планировалось, что астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс пробудут на борту Starliner около недели после его прибытия на МКС 5 июня. Однако затем эту дату отстыковки неоднократно переносили - сначала на 18 июня, затем на 22-е, и в итоге НАСА объявила, что экипаж покинет станцию не ранее 26 июня.

По словам менеджера программы коммерческих экипажей НАСА Стива Стича, новая задержка необходима, чтобы "дать нашей команде немного больше времени, чтобы просмотреть данные, провести некоторый анализ и убедиться, что мы действительно готовы вернуться домой". Ожидается, что приземление Starliner займет около 6 часов и пройдет в пустыне на территории штатов Юта или Нью-Мексико.

Данный полет является решающим для сертификации Starliner для выполнения регулярных миссий с астронавтами. Несмотря на ряд проблем, включая неудачные беспилотные испытания в 2019 году, космический корабль успешно состыковался с МКС в прошлом году. Теперь НАСА хочет убедиться в его готовности к безопасному возвращению экипажа на Землю.