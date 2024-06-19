Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Rolls-Royce разработала гибридный стелс-двигатель, который сделает бронетехнику невидимой врагу
Компания Rolls-Royce представила новую концепцию гибридного дизельного двигателя, которая обещает сделать бронетехнику более скрытной и эффективной. Этот инновационный двигатель не только повышает мощность и дальность, но и значительно улучшает маскировку машин.

В эпоху всепроникающих спутников, дронов и сверхточных датчиков, вопрос скрытности для современных армий приобретает все большую важность. Компания Rolls-Royce, известная своими двигателями для военной и гражданской техники, представила новаторское решение, которое может коренным образом изменить облик будущих боевых машин.

реклама

Сердцем новой разработки Rolls-Royce является 10-цилиндровый гибридный двигатель на базе популярной серии MTU 199, которая широко применяется силами НАТО. Мощность нового агрегата превышает 1100 кВт (1475 л.с.), что позволяет не только обеспечить высокую маневренность и проходимость бронетехники, но и питать все растущее количество электронных систем, включая перспективное энергетическое оружие.

Однако главной особенностью двигателя является его способность значительно улучшать маскировку машин. Благодаря интеграции аккумуляторно-электрического привода, бронетехника может работать в бесшумном "стелс-режиме", питаясь от заряженных батарей, а не от шумного дизельного двигателя. Это не только делает машины тише, но и существенно снижает их тепловую сигнатуру, затрудняя обнаружение. Кроме того, данный режим позволяет существенно сократить расход топлива.

Преимущества гибридной силовой установки ярко проявляются в медленном движении, когда шум ходовой части сводится к минимуму, а электродвигатель обеспечивает плавный и бесшумный ход. Использование специального глушителя Rolls-Royce в сочетании с гибридной схемой еще больше снижает акустическую заметность машин.

По словам представителей Rolls-Royce, новый гибридный двигатель значительно расширит возможности будущих бронетранспортеров и танков, позволяя реализовать ранее невообразимые концепции маскировки и применения. Благодаря модульной конструкции, 10-цилиндровая версия может быть установлена как на новые машины, так и использована для модернизации существующих.

Rolls-Royce уверен, что их разработка вносит важный вклад в укрепление обороноспособности НАТО и его союзников, предоставляя производителям бронетехники передовые технологии для создания по-настоящему скрытных боевых машин будущего.

#военные технологии #бронетехника #rolls-royce #маскировка #гибридный двигатель
Источник: mtu-solutions.com
+
Написать комментарий (0)
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
От разведки до десантирования и эвакуации – универсальный дрон «Перун» на службе ВС РФ
Концерн Rheinmetall представил новый средний танк Lynx 120
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
4
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
9
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
4
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Индия пытается привлечь на свою землю японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов
2
ВС РФ перехватывают большие и тяжелые дроны-бомбардировщики ВСУ собственными БПЛА
+
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
1
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
Макеты китайских беспилотников появились рядом с новым военным кораблем
+
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Операционная система Huawei HarmonyOS может полностью лишиться исходного кода Android и Linux
1
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
11
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Ядерное тепло от АЭС обогревает тысячи домов в Чехии
1
Эксперты оценили стоимость ремонта и обслуживания автомобиля Haval Jolion
+
Бразилия пытается занять место Китая на мировом рынке редкоземельных полупроводниковых элементов
1
Власти Запорожской области потребовали от «Яндекса» обновить названия улиц Мелитополя
4

Популярные статьи

16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
90
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
10
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
35
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
1
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
23
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
22

Сейчас обсуждают

Леон Брусиловский
01:12
В итоге я откатился с 11 на 10 сток закрыл к чертям все обновления и кайфую с того как она работает. Нафиг нужны эти обновления которые глушат любой проц и постоянно одаривают тебя багами.
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Skolzyashiy
01:09
В 2к24 можно было уже хоть рамку на 3д-принтере напечатать
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
Акация
01:04
Просто Транссиб не справляется, надо быстрее Бам развивать,
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
DIP48
01:04
Еще на Pentium 4 были практически одноразовые крепления на боксовых кулерах. У китайцев был пример для подражания.) А уж кулеры для AMD, ломающие голые кристаллы AMD К7 XP какое чудо было.
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
eightylvl
00:57
Мусор это твои "статьи".
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
Мимо
00:48
Больше не думай. Ты годами тут демонстрируешь, что думать - не твоё.
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Фауст Гете
00:41
Херня полная. Все эти ии могут только автоматизировать имеющиеся процессы. Нет ии сегодня, это просто алгоритм который обучился на том что есть и выдает он тоже самое. Ничего нового придумать физическ...
Нейросеть Midjourney показала, как люди будут выглядеть через 1000 лет
Артём Николаев
00:40
Глобализация, открытые границы, ВТО, свободная конкуренция - говорили они, когда нужно было снять барьеры на пути денежных потоков в их карманы. А как только направление стало меняться, вдруг включилс...
США принимает законопроект о запрете продажи китайских дронов DJI
Мимо
00:39
Ну и муть...
Первичные черные дыры — неожиданный побочный продукт, который может раскрыть тайну темной материи
Артём Николаев
00:38
А тот чувак, который родился 11.11.11 и которого назвали Довакином получит игру бесплатно к своему совершеннолетию?
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем