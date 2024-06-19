Компания Rolls-Royce представила новую концепцию гибридного дизельного двигателя, которая обещает сделать бронетехнику более скрытной и эффективной. Этот инновационный двигатель не только повышает мощность и дальность, но и значительно улучшает маскировку машин.

В эпоху всепроникающих спутников, дронов и сверхточных датчиков, вопрос скрытности для современных армий приобретает все большую важность. Компания Rolls-Royce, известная своими двигателями для военной и гражданской техники, представила новаторское решение, которое может коренным образом изменить облик будущих боевых машин.

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Сердцем новой разработки Rolls-Royce является 10-цилиндровый гибридный двигатель на базе популярной серии MTU 199, которая широко применяется силами НАТО. Мощность нового агрегата превышает 1100 кВт (1475 л.с.), что позволяет не только обеспечить высокую маневренность и проходимость бронетехники, но и питать все растущее количество электронных систем, включая перспективное энергетическое оружие.

Однако главной особенностью двигателя является его способность значительно улучшать маскировку машин. Благодаря интеграции аккумуляторно-электрического привода, бронетехника может работать в бесшумном "стелс-режиме", питаясь от заряженных батарей, а не от шумного дизельного двигателя. Это не только делает машины тише, но и существенно снижает их тепловую сигнатуру, затрудняя обнаружение. Кроме того, данный режим позволяет существенно сократить расход топлива.

Преимущества гибридной силовой установки ярко проявляются в медленном движении, когда шум ходовой части сводится к минимуму, а электродвигатель обеспечивает плавный и бесшумный ход. Использование специального глушителя Rolls-Royce в сочетании с гибридной схемой еще больше снижает акустическую заметность машин.

По словам представителей Rolls-Royce, новый гибридный двигатель значительно расширит возможности будущих бронетранспортеров и танков, позволяя реализовать ранее невообразимые концепции маскировки и применения. Благодаря модульной конструкции, 10-цилиндровая версия может быть установлена как на новые машины, так и использована для модернизации существующих.

Rolls-Royce уверен, что их разработка вносит важный вклад в укрепление обороноспособности НАТО и его союзников, предоставляя производителям бронетехники передовые технологии для создания по-настоящему скрытных боевых машин будущего.