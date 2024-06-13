Согласно исследованию, прибыль китайского автопроизводителя BYD от продажи электромобилей в Европе в 10 раз превышает показатели в Китае. Даже с учетом новых 30%-ных импортных пошлин, введенных ЕС на китайские электрокары, BYD все еще сохраняет значительную премию при реализации своих моделей в Европе.

Китайские производители электромобилей, такие как BYD, продолжают активно осваивать европейский рынок, несмотря на введение Евросоюзом новых пошлин на импорт. И как показывают исследования, для некоторых компаний эта экспансия в Европу оказывается чрезвычайно выгодной – прибыль от продаж здесь может в 10 раз превышать показатели на родном рынке в Китае.

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Согласно отчету аналитической компании Rhodium Group, прибыль китайской марки BYD от продажи модели Seal U в Европе составляет $15 400 на автомобиль. В то же время в Китае этот показатель равен всего $1 400. Таким образом, разница в прибыли достигает $14 000 или примерно 10-кратного превышения.

Эксперты называют эту разницу "премией ЕС" – то есть дополнительная прибыль, которую BYD получает от реализации своих электрокаров на европейском рынке. Даже с учетом новых 30%-ных импортных пошлин, введенных Евросоюзом, компания по-прежнему будет зарабатывать на $5080 больше с каждой проданной в Европе модели Seal U, чем в Китае.

Основная причина столь значительного разрыва - различия в уровне государственной поддержки китайских и иностранных автопроизводителей. Китайские компании, такие как BYD, получают более щедрые субсидии, а также являются более вертикально интегрированными, что позволяет им экономить на компонентах и материалах. В свою очередь, европейские бренды сталкиваются с более высокими издержками.

Эксперты Rhodium Group предполагают, что для того, чтобы снивелировать эту разницу в прибыли, Европейской комиссии, возможно, придется установить более высокие тарифы – вплоть до 45-55% для наиболее конкурентных китайских производителей. Однако даже 30%-ные пошлины пока не смогут полностью устранить преимущество BYD и других китайских марок на европейском рынке.

Ситуация ставит в сложное положение и западных автопроизводителей, использующих Китай в качестве экспортной базы для поставок в Европу. Введение высоких пошлин может сделать их бизнес-модели менее рентабельными, нарушив их планы по наращиванию поставок из КНР. В целом, тема импорта китайских электромобилей в Европу продолжает оставаться одним из центральных вопросов в торговых отношениях между двумя регионами.