Командование Вооруженных сил Украины объявило о начале работ по созданию альтернативной системы связи для беспилотных летательных аппаратов, которая должна заменить американскую платформу Starlink. Причиной этого шага стали участившиеся случаи российского вмешательства в работу Starlink на территории Украины.

Спутниковая система Starlink стала незаменимым инструментом для украинских военных, обеспечивая связь и управление беспилотными летательными аппаратами на поле боя. Однако участившиеся случаи российского вмешательства в работу этой платформы вынуждают Киев искать альтернативные решения для поддержания эффективности боевых действий. Такого рода инцидент был зафиксирован, например, во время наступления российских войск под Харьковом, что вызвало дезориентацию украинских подразделений, использовавших Starlink для связи с беспилотниками.

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что украинское военное руководство начало работу над созданием собственной системы связи для БПЛА, которая должна заменить американскую платформу Starlink. По его словам, "вопрос решается", и для этого была сформирована специальная рабочая группа.

В России, в свою очередь, ранее объявили об успешном завершении первого этапа испытаний отечественной лазерной межспутниковой системы связи, которая, по сути, является ответом на спутники Starlink компании SpaceX. Таким образом, противостояние в сфере военных коммуникационных технологий между Россией и Западом продолжается, вынуждая Украину искать собственные решения для обеспечения эффективности боевых действий.