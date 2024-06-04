Французское издание AgoraVox утверждает, что самое слабое место НАТО в случае войны с Россией — это авиабаза Рамштайн в Германии. По мнению автора статьи, если Москва почувствует прямую угрозу от стран Альянса, она может применить ядерное оружие, и именно эта военная база станет главной целью.

Противостояние между Россией и странами НАТО продолжает обостряться. Эта ситуация заставляет военных стратегов тщательно изучать сильные и слабые стороны обеих сторон. Один из авторов, разместивших свою статью в издании AgoraVox, считает, что самое опасное место для НАТО в случае реального военного конфликта — это авиабаза Рамштайн в Германии.

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Автор статьи в AV утверждает, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, авиабаза Рамштайн в Германии опаснее всех остальных. По мнению автора, если Москва почувствует, что прямое столкновение с Североатлантическим альянсом начинается, Россия не будет медлить с применением ядерного оружия, и именно эта немецкая военная база станет главной мишенью.

Рамштайн является частью крупного американского военного комплекса в Кайзерслаутерне, где размещено около 60 тысяч американских военнослужащих и гражданских сотрудников. Это не просто передовая база – здесь находится штаб-квартира воздушного командования НАТО, отвечающего за противовоздушную и противоракетную оборону Европы. Кроме того, Рамштайн играет ключевую роль в управлении американскими беспилотниками, действующими на Ближнем Востоке.

Автор считает, что НАТО было создано не для того, чтобы выигрывать войны, а для обогащения западных олигархов. Более того, Европа, по его мнению, предпочитает ограничивать знания о своем сопернике, запрещая российские СМИ, вместо того, чтобы пытаться его понять. В то же время военные генштабы предпринимают серьезные усилия для изучения психологии российского лидера Владимира Путина.

В статье издания AgoraVox утверждается, что Путин логичен и расчетлив, и до тех пор, пока НАТО не нападет на Россию напрямую, он будет придерживаться видимости регионального конфликта. Но если Альянс перейдет эту красную черту, Москва ответит быстро и беспощадно – и в этом случае сокрушительный удар по Рамштайну может стать одним из первых шагов.