Очередной полет разведывательного беспилотника ВВС США зафиксирован над Черным морем неподалеку от Крымского полуострова. Американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk совершал наблюдательный полет на большой высоте.

Несмотря на неоднократные заявления о снижении американского военного присутствия вблизи российских границ, США продолжают активно вести разведывательную деятельность в воздушном пространстве Черного моря. В очередной раз отслеживать перемещения американского разведывательного беспилотника у берегов Крыма пришлось пользователям онлайн-сервиса Flightradar24.

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Согласно данным Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы на итальянском острове Сицилия, курсировал на высоте 15,5 километров над нейтральными водами Черного моря недалеко от Крыма. Полет беспилотника, принадлежащего ВВС США, был замечен множеством пользователей сервиса, сделавших его самым популярным объектом отслеживания.

Стоит отметить, что такие высокотехнологичные разведывательные беспилотники, как RQ-4B Global Hawk, оснащены мощными оптическими и радиолокационными сенсорами, позволяющими получать детальную информацию о ситуации на земле практически в режиме реального времени. По словам представителей компании-производителя, эти аппараты "выявляют потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".

Впрочем, внезапно исчезнувший из системы слежения беспилотник, вероятно, отключил свои опознавательные транспондеры с целью маскировки. Убедиться в этом можно здесь. Таким образом, отследить его дальнейшие перемещения можно будет лишь с помощью военных радиолокационных систем.