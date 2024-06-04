Компания Asus, известный производитель электроники, произвела настоящий фурор на выставке Computex 2024, представив свою новаторскую стратегию в области искусственного интеллекта. Помимо широкой линейки умных устройств, включая ПК Copilot+ и сотрудничество с Intel, компания также раскрыла свои планы по развитию серверных решений на базе ИИ-чипсетов Nvidia.

Выставка Computex 2024 стала платформой для грандиозных анонсов от технологического гиганта Asus. Компания, известная своими инновациями в мире электроники, произвела настоящий фурор, представив целый ряд устройств на базе искусственного интеллекта, а также раскрыв свою всеобъемлющую стратегию в данной сфере. От новых ПК Copilot+ до сотрудничества с Intel и серверных решений с использованием передовых чипсетов Nvidia, Asus подтвердила свое лидерство в области передовых технологий.

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Ключевым моментом презентации Asus стала новая линейка ПК Copilot+, которые будут оснащены процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370. Эти флагманские чипсеты, входящие в серию Ryzen AI 300, обеспечат мощные возможности в области искусственного интеллекта. Среди представленных моделей особое внимание привлекли Zenbook S 16 с гибридным керамическим корпусом и OLED-дисплеем, а также линейка ноутбуков ProArt, ориентированных на профессиональных пользователей.

Также компания Asus анонсировала сотрудничество с Intel, в рамках которого будет представлена новая серия настольных ПК AI NUC 2024. Эти компактные устройства будут нацелены на решение задач, связанных с использованием искусственного интеллекта в бизнесе.

Помимо новых устройств, Asus представила свою всеобъемлющую стратегию в области ИИ, получившую название "Вездесущий искусственный интеллект. Невероятные возможности". Ключевым элементом этой стратегии станут серверные решения на базе ИИ-чипсетов Nvidia, в частности Grace Hopper и Grace Blackwell. Эти передовые процессоры обеспечат высочайшую производительность в задачах искусственного интеллекта.



