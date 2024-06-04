Есть информация, что в июне этого года бренд Honor представит свой первый складной смартфон в стиле раскладушки — Honor Magic V Flip. Согласно фото из утечки и промо-изображений, новинка получит отличный внешний вид с чрезвычайно тонкими рамками на внешнем экране, а также двойную камеру в отдельном модуле.

Рынок складных смартфонов продолжает активно развиваться, и компания Honor готовится присоединиться к растущей конкуренции в этом сегменте. Согласно последним утечкам, новинка получит ряд интересных особенностей, которые потенциально могут выделить ее среди конкурентов.

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По последним данным, Honor Magic V Flip может быть оснащен массивным внешним дисплеем, который составляет большую часть лицевой панели. Предполагается, что размер этого экрана будет сопоставим с тем, что используется в Motorola Razr 50. Такое решение должно сделать устройство более удобным для использования в сложенном состоянии, позволяющем выполнять различные задачи без необходимости открытия телефона.

Кроме того, в сети уже появились реальные изображения Honor Magic V Flip, которые подтверждают наличие очень тонких рамок на этом внешнем экране. Это делает дизайн устройства по-настоящему современным и стильным.

Помимо этого, в тыльной части Honor Magic V Flip будет размещен отдельный модуль с двойной камерой. Это отличает новинку от ранее представленных рендеров, на которых была показана более скромная одинарная основная камера. Увеличение количества объективов и добавление светодиодных вспышек должно положительно сказаться как на фото, так и на видео.

Что касается технических характеристик, то известно, что Honor Magic V Flip получит поддержку быстрой зарядки на 66 Вт. Это должно обеспечивать достаточно быструю зарядку аккумулятора даже при интенсивном использовании.

По последней информации, телефон появится через десять дней. Люди, знакомые с разработкой, утверждают, что компания приобретает самый большой внешний экран, который когда-либо помещался в телефон-раскладушку. Похоже, внешний дисплей станет главной изюминкой предполагаемого Honor Magic V Flip.

По имеющимся данным, компания работала над этим проектом последние два года, и он может обрести свою уникальную индивидуальность. В закрытом состоянии телефон будет иметь толщину 15-17 мм. Для сравнения: Huawei Pocket 2, выпущенный в феврале этого года, в закрытом состоянии имеет такие же 15,3 мм.

Сообщается, что у телефона есть две разные версии (дорогая и относительно доступная). Таким образом, вполне возможно, что просочившееся изображение, которое мы видим, представляет собой высококачественную версию с дополнительным модулем камеры сзади, в то время как ранее представленный рендер представляет собой базовую версию.

Учитывая подход Honor к разработке инновационных решений, можно ожидать, что новый складной смартфон получит ряд дополнительных особенностей, которые сделают его действительно интересным предложением на рынке. Остается только дождаться официальной премьеры, которая, состоится 13 июня.



