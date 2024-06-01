Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард принял вызов польского гонщика спидвея Мацея Яновского и принял участие в необычных заездах на стадионе во Вроцлаве. Несмотря на техническое превосходство болида Ф1, мотогонщик оказался быстрее на привычной для себя трассе, но Култхард сумел взять реванш, когда заезды пошли в обратном направлении.

Дэвид Култхард – бывший пилот Формулы-1, который за свою богатую карьеру в автоспорте соперничал с лучшими гонщиками мира. После завершения выступлений в Ф1 он продолжает сотрудничать с командой Red Bull, участвуя в различных демонстрационных заездах по всему миру. Но на этот раз Култхард принял участие в по-настоящему уникальном и зрелищном соревновании.

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В четверг вечером во Вроцлаве состоялись захватывающие заезды между Дэвидом Култхардом, управляющим болидом Red Bull RB7, и польским гонщиком спидвея Мацеем Яновским. Поединок проходил на стандартном для спидвея овальном треке длиной 400 метров, проложенном на Олимпийском стадионе города.

Для этого необычного соревнования болид Формулы-1 пришлось немного доработать – был увеличен клиренс, доработана система охлаждения и установлены специальные шины, сочетающие характеристики дождевой и раллийной резины. Тем не менее, переделки оказались незначительными, и главное преимущество мотоцикла спидвея над тяжелым болидом Ф1 очевидно.

Заезды проходили в форме гонки преследования, где Култхард и Яновски стартовали с противоположных сторон стадиона. Уже к четвертому кругу мотоциклист догнал и опередил машину Формулы-1. Однако Култхард предложил гонщику спидвея реванш, но с движением в обратном направлении. На этот раз преимущество оказалось на стороне болида Ф1 - мотоцикл просто не приспособлен для прохождения поворотов вправо.

"Мы уже ездили на болиде Формулы-1 по пустыне, на льду, даже на крыше небоскреба, но на трассе для спидвея такое было впервые! – отметил Дэвид Култхард. – Наша машина не приспособлена для езды по таким трассам, здесь нам негде разогнаться до нормальных скоростей, поэтому нет никакой прижимной силы. Но главное, что мы устроили для болельщиков хорошее шоу!"