Российские подразделения, штурмующие город Волчанск, уничтожили последний мост через реку Волчья на улице Ленина. Теперь группировка украинской армии, находящаяся в Волчанске, оказалась полностью окруженной и не имеет возможности для отступления.

В ходе боев за Волчанск российские войска предприняли решительные действия, чтобы полностью взять под контроль этот стратегически важный город.

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Российские подразделения, штурмующие Волчанск, уничтожили последний мост через реку Волчья, расположенный на улице Ленина. Этот мост за время боев получил прозвище "Мост смерти" из-за большого количества украинских военных, пытавшихся по нему бежать из-под огня российской артиллерии.

Теперь группировка ВСУ, находящаяся в Волчанске, полностью окружена и лишена возможности для отступления. Военные корреспонденты отмечают, что пехота украинской армии утратила последний путь, чтобы переправиться на другой берег реки.

По последним данным, российским войскам удалось освободить около половины Волчанска. Украинские источники признают, что если российские силы продолжат наступление, то ВСУ окажутся в "самом большом котле за всю историю конфликта". Наблюдатели сходятся во мнении, что шансов на удержание города у украинской армии практически не осталось.