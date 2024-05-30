Национальный профсоюз Samsung Electronics объявил о возможной забастовке работников 7 июня. Эта акция протеста может иметь серьезные последствия для поставок электронной продукции Samsung по всему миру.

Технологический гигант Samsung Electronics столкнулся с непростой ситуацией на своих производственных площадках. Крупнейший в Южной Корее профсоюз работников Samsung готов провести масштабную забастовку, что может негативно сказаться на всей отрасли электроники.

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Согласно сообщениям, Национальный профсоюз Samsung Electronics объявил о возможной забастовке своих членов 7 июня. Профсоюз утверждает, что в его состав входят 28 000 человек, что составляет около 20% от общего числа сотрудников Samsung. Причиной протестных действий стали требования работников по поводу уровня заработной платы.

Хотя планируется однодневная акция в формате использования сотрудниками своих отпускных дней, представители профсоюза не исключают возможности перерастания этого в полномасштабную забастовку, если их требования не будут удовлетворены. Это станет первым случаем подобного рода противостояния в истории Samsung.

По словам аналитика Gartner, "перебои в работе могут иметь серьезные негативные последствия для всей цепочки создания стоимости полупроводников и электроники, потенциально создавая дефицит и нехватку, что может привести к росту цен и задержкам продукции". Ведь большая часть членов профсоюза работает на заводах Samsung, производящих смартфоны и полупроводники.

Таким образом, трудовой конфликт на предприятиях Samsung может не только отразиться на поставках продукции этого бренда, но и оказать влияние на всю глобальную электронную индустрию. Для потребителей это может обернуться дефицитом товаров и ростом цен.