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Стоимость зарядки электромобиля в США – сложный вопрос со множеством нюансов
Стоимость зарядки электромобиля — это непростой вопрос, который зависит от множества факторов. Цена за киловатт-час, тип зарядного устройства, время суток и ваше местоположение - все эти параметры влияют на итоговые расходы. Разбираемся в нюансах, чтобы найти оптимальный способ зарядки электрокара в США.

Электромобили постепенно набирают популярность и довольно много водителей по всему миру делают выбор в их пользу. Одним из основных официально заявленных преимуществ "зеленого" транспорта является более низкая стоимость эксплуатации по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Но так ли все просто в реальности? Разбираемся, сколько в среднем стоит зарядить электрокар в США.

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Стоимость зарядки электромобиля – это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. На нее влияет целый ряд факторов, от места и способа зарядки до региональных особенностей рынка электроэнергии.

Рассмотрим пример с Chevy Blazer EV, аккумулятор которого имеет емкость 85 кВтч. При средней цене электричества в США на уровне 16,68 центов за кВтч, полная зарядка от 0 до 100% Chevy Blazer EV с аккумулятором на 85 кВтч обойдется примерно в $14,18. Однако заряжать электромобиль до 100% полной емкости не всегда оптимально – как правило, рекомендуется ограничиваться диапазоном от 10 до 80%. Типичная зарядка в этом диапазоне для такого же электрокара будет стоить около $9,93. Таким образом, можно существенно сэкономить, не доводя заряд до 100%.

Помимо этого, на итоговую стоимость зарядки влияет и выбранный способ. Использование домашнего зарядного устройства уровня 2 обойдется примерно на 33% дешевле, чем зарядка на общественных станциях сверхбыстрой зарядки уровня 3, где к стоимости электричества добавляется плата за обслуживание.

Например, средняя ставка на заправочных станциях Tesla Supercharger составляет около 25 центов за кВтч, что в итоге выливается в $20-25 за полную зарядку. А вот домашняя зарядка по более низким тарифам поставщика электроэнергии может обходиться всего в $9-10.

Таким образом, становится ясно, что только грамотный подход к выбору типа и места зарядки, а также ограничение заряда до разумных 80% позволяют существенно снизить расходы на эксплуатацию электромобиля в сравнении с традиционными автомобилями.

#сша #электромобили #зарядка #электроэнергия #стоимость
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