Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что это может вызвать новый раунд ценовой конкуренции на рынке, особенно для производителей традиционных автомобилей.

Автомобильная индустрия продолжает испытывать серьезные изменения, связанные с ускоренной электрификацией и появлением новых передовых технологий. Одним из ключевых игроков в этом процессе является китайский гигант BYD, который на днях сделал важное заявление, способное оказать существенное влияние на расстановку сил в отрасли.

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Компания BYD представила технологию DM (Dual Mode) пятого поколения, а также первые две новые модели на ее основе — Qin L DM-i и Seal 06 DM-i. Эти инновационные гибридные автомобили сочетают в себе эффективность электрического двигателя и гибкость традиционного ДВС, что может оказаться привлекательным решением для многих покупателей.

Qin L DM-i

По мнению аналитиков Morgan Stanley, новые запуски BYD должны помочь компании значительно нарастить объемы оптовых продаж в ближайшие месяцы. Однако команда экспертов предупреждает, что это также потенциально может спровоцировать более жесткую ценовую конкуренцию на рынке, особенно для производителей обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Seal 06 DM-i

"Хотя новые запуски должны увеличить оптовые объемы, мы будем следить за тем, может ли это спровоцировать новый раунд ценовой конкуренции", - заявили в Morgan Stanley.

Ключевым преимуществом новой гибридной технологии BYD является ее высокая эффективность – двигатель достигает термического КПД 46,06%, а расход топлива составляет всего 2,9 литра на 100 км. Это позволяет автомобилю проезжать до 2100 км на одной заправке и полной зарядке аккумулятора.

Аналитики полагают, что запуск передовых гибридных моделей BYD может стать ключом к достижению целевых показателей экспорта компании в 500 000 единиц в 2024 году и 1 миллион в 2025 году. Такие подключаемые гибриды могут оказаться более востребованными на развивающихся рынках, где инфраструктура зарядки еще недостаточно развита.

Таким образом, технологический прорыв BYD имеет все шансы ускорить переход к электрификации в автомобильной индустрии, но при этом также может спровоцировать новую волну ожесточенной ценовой конкуренции между производителями.