Российско-украинский конфликт продолжает развиваться не только на наземном, но и на воздушном фронте. Россия активно наращивает усилия по установлению господства в небе, используя для этого арсенал современных зенитных ракетных комплексов.
реклама
В очередном эпизоде противостояния российские средства ПВО сбили украинский военный самолет над Харьковской областью. Как сообщают источники, зенитный ракетный комплекс С-400, развернутый в Белгородской области, поразил истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Инцидент произошел в небе над городом Волчанск. По имеющимся данным, в самолет ВСУ было выпущено три ракеты из состава комплекса С-400. В результате прямого попадания истребитель был сбит и рухнул южнее Волчанска.
Также отмечается, что в воздушном пространстве региона находился еще один военный борт Украины, следовавший из Полтавской области в сторону Донецкой народной республики. Однако этому самолету удалось уйти от поражения.
Поражение украинского истребителя с помощью системы ПВО С-400 демонстрирует возросшие возможности российских войск в воздухе. Применение таких комплексов позволяет надежно прикрывать важные объекты.