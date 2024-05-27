Российские военные сообщили о сбитии украинского истребителя МиГ-29 системой противовоздушной обороны в Белгородской области. Зенитный ракетный комплекс С-400 нанес удар по самолету ВСУ, который был замечен в небе над Волчанском в Харьковской области.

Российско-украинский конфликт продолжает развиваться не только на наземном, но и на воздушном фронте. Россия активно наращивает усилия по установлению господства в небе, используя для этого арсенал современных зенитных ракетных комплексов.

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В очередном эпизоде противостояния российские средства ПВО сбили украинский военный самолет над Харьковской областью. Как сообщают источники, зенитный ракетный комплекс С-400, развернутый в Белгородской области, поразил истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Инцидент произошел в небе над городом Волчанск. По имеющимся данным, в самолет ВСУ было выпущено три ракеты из состава комплекса С-400. В результате прямого попадания истребитель был сбит и рухнул южнее Волчанска.

Также отмечается, что в воздушном пространстве региона находился еще один военный борт Украины, следовавший из Полтавской области в сторону Донецкой народной республики. Однако этому самолету удалось уйти от поражения.

Поражение украинского истребителя с помощью системы ПВО С-400 демонстрирует возросшие возможности российских войск в воздухе. Применение таких комплексов позволяет надежно прикрывать важные объекты.