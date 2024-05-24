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Украинская армия начала сбрасывать с дронов замаскированные в продуктовые упаковки бомбы
Российское командование сообщило об очередной опасной тактике, которую начали применять украинские войска. По словам командира роты ВС РФ "Пирата", ВСУ стали сбрасывать с беспилотников замаскированные бомбы, скрывая их под видом обычных продуктовых упаковок.

Командир роты Вооруженных сил Российской Федерации с позывным "Пират" рассказал журналистам РИА Новости о новой опасной тактике, которую начали применять украинские войска на Угледарском направлении.

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По словам "Пирата", ВСУ стали сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов замаскированные бомбы, скрывая их под видом обычных продуктовых упаковок – пачек из-под кофе, сахара, шоколада и других товаров. Цель этой хитрости – нанести урон так называемым "бегункам" – российским солдатам, которые доставляют припасы на передовую.

Как пояснил командир, ранее украинские военные просто высыпали содержимое рюкзаков на землю, и среди этого можно было обнаружить замаскированные взрывные устройства. Теперь же они пошли на более изощренную уловку, рассчитывая, что российские бойцы могут быть обмануты, приняв начиненные бомбы за обычные продукты.

По словам "Пирата", такие действия ВСУ связаны с нехваткой живой силы в их рядах. Дефицит бойцов украинская армия пытается компенсировать за счет применения беспилотников, которые могут нести на борту до килограмма взрывчатки.

Российские военные, узнав об этой опасной тактике, теперь стараются получать припасы только в плотно упакованных мешках, чтобы избежать подобных ловушек. Однако очевидно, что подобные действия украинских войск серьезно осложняют ситуацию на передовой и представляют реальную угрозу для жизни российских солдат.

#россия #украина #сво #всу #дроны #вс рф #бомбы #угледар #маскировка
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